Ambientata negli straordinari anni ’80, Stranger Things è stata la serie evento del 2016. La serie Tv statunitense è stata ideata da Matt e Ross Duffer e prodotta da Netfilx.

Stranger Things trama

Stranger Things è un omaggio ai grandi classici anni ’80 da Stephen King a Spielberg. Tutto ruota attorno alla sparizione di un bambino e alla sua ricerca. Ad essa sono legati una bambina dai poteri straordinari e il gruppo dei suoi amici.

Data Uscita: 15 luglio 2016 (USA)

Ideatori: Matt e Ross Duffer

Genere: Fantasy, horror, fantascienza, thriller

Nazione: USA

Stranger Things Cast

Il cast della serie vede protagonisti dei veri attori prodigi, ma non alle prime armi. Gli attori che interpretano Lucas e Dustin, infatti, erano già due talentuosi attori di Brodway. Nel cast recita anche l’orman famosa Millie Bobby Brown che interpreta Undici e ha un grande talento per il canto. Il cast però richiedeva anche un’attrice iconica degli anni ’80, e Winona Rider era perfetta per il ruolo.

Tra i maggiori interpreti troviamo: Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Millie Bobby Brown (Undici), Gate Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington).

Stranger Things Stagione 2

La seconda stagione sta per iniziare. Non possiamo dare troppe anticipazioni su Stranger Things 2. Avrà tonalità più dark e si ispirerà molto di più a miti anni ’80. Sarà ambientata a distanza da un anno e mezzo dalla fine della prima stagione e cioè nell’autunno 1984.

La visione della seconda stagione è prevista in mondovisione su Netflix dal 27 ottobre 2017.

Stranger Things Stagione 1

La prima stagione è composta da otto puntate di circa 50 minuti l’una. E’ pensata come una stagione autoconclusiva e va vista come se fosse un unico lungo film di circa 8 ore.

Nella prima stagione si narrano gli episodi che girano attorno alla sparizione di un bambino e all’apparizione di una bambina dai poteri straordinari. Tutto è ambientato in una piccola città dell’Indiana. La mentalità chiusa della gente, e i segreti che si celano dietro tali misteri rendono ancora più difficili le ricerche. Un gruppo di bambini però è deciso ad capire che fine ha fatto il loro amico…

Ecco qui una curiosità su Stranger Things. La prima stagione di Stranger Things riassunta in 7 minuti da Gaten Matarazzo in lingua originale.