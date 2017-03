1.8k CONDIVISI Condividi Tweet

La terza puntata della fiction dai Rai 1 con Anna Valle, Irene Ferri e Giorgio Marchesi è schizzata al primo posto della classifica degli ascolti Auditel con 6 milioni e 525 mila spettatori (pari al 27,6% di share): il successo di Sorelle è ormai innegabile. Ma quali sono gli elementi che stanno conquistando il pubblico con tanto entusiasmo?

I motivi del successo di Sorelle, primo in classifica di ascolti di giovedì 23 marzo

Innanzitutto la trama, ora che sta entrando nel vivo della vicenda. Ad alcuni ha ricordato persino Twin Peaks, la serie cult di David Lynch: in effetti, al pari di Laura Palmer, Elena è scomparsa misteriosamente in una curiosa quanto affascinante cittadina di provincia. Matera, location prescelta per l’ambientazione del noir, è parte integrante dell’atmosfera e della storia, ed uno degli aspetti preferiti degli spettatori, che la ammirano quasi come fosse una protagonista vivente della serie, con i suoi paesaggi unici al mondo.

Tra i protagonisti, stupisce sicuramente Loretta Goggi, amatissima ma altrettanto controversa: non tutti, infatti, apprezzano la vena eccentrica del suo personaggio, ma tutti ne lodano la superba interpretazione, al pari di Anna Valle, volto pulito e bello che nessuno ha mai dimenticato sul piccolo schermo.

A tre puntate dalla fine, è chiaro che il successo di Sorelle è dato anche dalla via di risoluzione che il mistero (forse) sta imboccando. Sui social network è partito una vera e propria indagine di gruppo: chi ha ucciso Elena? Tra sogni premonitori, voci e rumori sinistri, molti spettatori dicono di guardare gli episodi con le luci accese. Insieme a La Porta Rossa, scritta da Lucarelli e conclusa martedì 21, la Rai ha deciso di giocarsi la carta ‘spettrale’ nelle sue nuove serie, vincendo una bella scommessa.