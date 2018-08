0 CONDIVISI Condividi Tweet

The Good Doctor 2 ha il suo trailer ufficiale. ABC ha presentato le prime immagini della seconda stagione della serie tv che ha fatto incetta di ascolti su Rai 1. La prima significativa novità è che Shaun Murphy, il giovane protagonista dello show creato da David Shore, sarà affiancato da un nuovo personaggio: la dottoressa Blaze, interpretata da Lisa Edelstein. Una vecchia conoscenza per Shore: l’attrice è stata Lisa Cuddy, il medico a capo del Princeton-Plainsboro Teaching Hospital, per sette delle otto stagioni di Dr. House, il medical drama che ha portato al successo lo sceneggiatore e produttore canadese.

The Good Doctor 2, stagione in arrivo: ecco il trailer

La dottoressa Blaze è un’esperta oncologa che, dopo una breve sospensione, torna nel prestigioso dipartimento di chirurgia del San Jose St. Bonaventure Hospital per aiutare Glassman (Richard Schiff) a curare il suo cancro. Shaun (Freddie Highmore) avrà non pochi problemi nell’affrontare questa donna dal carattere così particolare. Nel resto del cast, sono confermati Nicholas Gonzalez (il dottor Melendez), Fiona Gubelmann (la dottoressa Morgan), Hill Harper (il dottor Andrews) e Tamlyn Tomita (Allegra Aoki). Diventeranno presenze fisse anche Will Yun Lee (il dottor Alex Park), Christina Chang (la doc Audrey Lim) e Paige Spara (Lea), mentre Chuku Modu (il dottor Jared Kalu) ha lasciato lo show.

The Good Doctor 2, uscita il 24 settembre negli Usa

La prima stagione di The Good Doctor, disponibile in streaming su RaiPlay, è stata un fenomeno inaspettato. Negli Stati Uniti è stato il debutto del lunedì più visto sulla ABC negli ultimi 21 anni con 11.22 milioni di telespettatori, mentre su Rai 1 ha tenuto una media d’ascolti di 4 milioni di spettatori con uno share del 20%. La seconda stagione della serie debutterà negli Usa il prossimo 24 settembre: Rai 1 non se la farà sicuramente scappare. Ecco il trailer ufficiale, lanciato su YouTube da ABC.