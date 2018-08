1 CONDIVISI Condividi Tweet

The Haunting of Hill House è la nuova serie tv Netflix che sarà disponibile in streaming per gli abbonati a partire dal 12 ottobre. Produzione originale creata e diretta dal veterano Mike Flanagan (Il gioco di Gerald, Ouija: L’origine del male, Oculus – Il riflesso del male), lo show è un horror che promette spaventi in quantità. La fonte è il romanzo La casa degli invasati, celebre ghost story della scrittrice statunitense Shirley Jackson. Una storia già portata sullo schermo due volte: nel 1963 da Robert Wise (il cult movie Gli invasati) e nel 1999 da Jan de Bont con Haunting – Presenze.

The Haunting of Hill House, Netflix si dà all’horror

La storia ruota attorno ad un gruppo di fratelli che ha passato l’infanzia all’interno di quella che sarebbe diventata la casa infestata più famosa degli Stati Uniti. Ormai adulti, i protagonisti si ritrovano forzatamente insieme e sono costretti ad affrontare i fantasmi del loro passato. Se alcuni sono ancora sepolti nei meandri della loro mente, altri potrebbero essere fisicamente presenti proprio nelle tenebre di Hill House. Seguirà un inventario di brividi, tensione e paura.

The Haunting of Hill House, serie in arrivo il 12 ottobre

Prodotta da Amblin TV e Paramount Television, The Haunting of Hill House vede nel cast Michiel Huisman, Carla Gugino, Timothy Hutton, Elizabeth Reaser e Kate Siegel. La prima stagione è composta da dieci episodi: Netflix li pubblica tutti in un colpo solo il 12 ottobre, consigliando la visione ai maggiori di 14 anni. Il singolare promo, diffuso sulla pagina Facebook ufficiale della serie, mette subito in chiaro i toni cupi e inquietanti dello show. D’altronde quando ci sono di mezzo una casa infestata da fantasmi e fenomeni di poltergeist non può che essere altrimenti. Soprattutto se c’è lo zampino di uno specialista del genere come Flanagan: il regista è attualmente al lavoro sulla trasposizione di Doctor Sleep, il sequel di Shining.