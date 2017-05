0 CONDIVISI Condividi Tweet

Netflix ha lanciato il primo trailer di Ozark, la nuova serie scritta, diretta e interpretata da Jason Bateman. L’attore americano, giunto al successo con Arrested Development, è Marty Byrde, un uomo come tanti. Vive a Chicago con la sua famiglia, composta dalla moglie Wendy (Laura Linney) e dai figli adolescenti Charlotte (Sofia Hublitz) e Jonah (Skylar Gaertner). Quattro persone normali, almeno in apparenza.

Il titolo dello show fa riferimento alle montagne che attraversano Arkansas, Oklahoma e Missouri, dove i Byrde sono costretti a rifugiarsi. Il motivo? Marty è in realtà il maggiore riciclatore di denaro sporco di uno dei più grandi cartelli della droga messicani. Insomma, da marito e padre perfetto a novello Walter White. Bateman non è nuovo ad esperienze dietro la macchina da presa. All’attivo ha già due film, la commedia Bad Words (2013) e la dramedy La famiglia Fang (2015).

È arrivato il primo trailer di Ozark

Questa serie è un progetto che ha cullato a lungo. Bateman sarà impegnato anche come produttore esecutivo con Bill Dubuque, già sceneggiatore di The Judge e The Accountant. Nel cast spiccano anche i nomi di Esai Morales, Julia Garner, Marc Menchaca, Jason Butler Harner e Harris Yulin. Con la stagione finale di Bloodline ormai alle porte (dal 26 maggio), Netflix si tuffa così sul versante dark family drama. Tra le serie più attese in arrivo, inoltre, c’è sicuramente Mindhunter, senza citare Stranger Things rinnovato per la seconda stagione.

Nel frattempo, Bateman è tornato al cinema. In queste settimane, è impegnato al fianco di Rachel McAdams, Kyle Chandler, Billy Magnussen e Jesse Plemons. I cinque sono i protagonisti di Game Night, commedia mystery in cui interpretano un gruppo di amici alle prese con un delitto. Dai giochi pericolosi al money laundering, il passo è breve. Ozark sarà caricata online dal 21 luglio: ecco il trailer.