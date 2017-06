1 CONDIVISI Condividi Tweet

A partire dal celebre romanzo di George Martin Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, nasce la serie TV GOT. Il trono di Spade – Game of Thrones è la serie creata da Benioff e Weiss, mandata in onda da HBO dal 2011.

Dopo aver collezionato record di ogni tipo si avvicina il debutto della settima stagione, il 16 luglio. Vedremo l’ottava e ultima stagione nel 2018. Il cast è di tipo corale: non è previsto un unico protagonista e tante sono le curiosità su Game of Thrones. Di stagione in stagione si è venuto a creare un vero universo che ha dato vita a misteriose leggende e aneddoti da scoprire.

Il Trono di Spade – Game of Thrones trama

Nel Trono di Spade vediamo le avventure delle maggiori famiglie di un mondo immaginario e dall’ambientazione fantasy. Tutti si scontrano per la conquista di un Trono fatto di spade per poter governare i sette Regni. Giochi di potere, alleanze, intrighi politici e religiosi fanno parte del gioco del trono. Ma in Game of Thrones aleggia anche un’aura misteriosa di magia e di forse oscure e leggendarie contro cui difendersi e combattere.

Data Uscita: 17 aprile 2011 (USA)

Regia: David Benioff e D. B. Weiss

Genere: Fantasy, Avventura, Drammatico, Azione

Nazione: USA

Il Trono di Spade – Game of Thrones cast

Il cast di Game of Thrones è di tipo corale, ricco di attori di enorme importanza artistica. Non esiste un protagonista nella serie. I personaggi vengono descritti tutti minuziosamente nella loro complessità. Questo è uno dei motivi che ha fatto guadagnare diversi Emmy e diversi Golden Globe detenendone il record mondiale.

Il cast è ricco di attori di fama internazionale, ma anche di esordienti dal talento naturale. Tutti ora godono di fama mondiale e sono conosciuti al grande pubblico sia per la serie che per gli altri film girati successivamente. Elenchiamo di seguito solo alcuni di essi.

Tra i maggiori interpreti di Game of Thrones troviamo: Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Sophie Turner (Sansa Stark). Kit Harrington (Jon Snow), Maisie Williams (Arya Stark), Lena Headey (Cersei Lannister), Peter Dinklage (Tyrion Lannister). Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Natalie Dormer (Natalie Tyrell), Gwendoline Christie (Brienne di Tarth), Liam Cunningham (Davos Seaworth). Alfie Allen (Theon Greyjoy), Iwan Rheon (Ramsay Bolton), Jason Momoa (Khal Drogo), Isaac Hempstead-Wright (Bran Stark). Rose Leslie (Ygritte), Richard Madden (Robb Stark), Sean Bean (Eddard Stark).

Al gioco del Trono o si vince o si Perde. (Cersei Lannister)

Il Trono di Spade – Game of Thrones stagione 7

La settima stagione di Game of Thrones sarà la penultima della saga. Debutterà negli Stati Uniti il 16 Luglio 2017 e quasi contemporaneamente in Italia. C’è molta attesa per questo capitolo che annuncia l’arrivo della Grande Guerra tra i sette Regni. Il trailer di Game of Thrones ha fatto impazzire il mondo e il web non ha condiviso altro per giorni dalla sua uscita.

Il Trono di Spade – Game of Thrones stagione 6

La sesta stagione di Game of Thrones vede riunire i fratelli Cersei e Jaime Lannister ad Approdo del Re. L’Alto Passero continua a minacciare la famiglia reale. Arya Stark cerca di diventare Nessuno. Nel frattempo la famiglia di Ellaria Sand cerca di conquistare il potere con le Serpi delle Sabbie. Dopo la morte di Jon Snow, Lady Melisandre ha tutti contro alla Barriera. Bran invece continua ad allenare la nua mente con il Corvo con tre occhi. Daenerys è prigioniera di Khal Moro.