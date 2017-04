1 CONDIVISI Condividi Tweet

La serie di David Lynch e Mark Frost sta per tornare: Twin Peaks, gli episodi della terza stagione andranno in onda negli Stati Uniti a partire dal 21 maggio su Showtime. E in Italia? Niente paura, ci penseranno Sky e NOW TV a trasmetterli. Ecco tutti i dettagli ufficiali di uno degli eventi più attesi dell’anno, che avrà la sua premiere al Festival di Cannes.

Le prime due puntate debutteranno su Sky Atlantic nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 maggio, alle ore 3.50. Saranno trasmesse in contemporanea con gli Usa, sottotitolate sia in italiano che in inglese. L’appuntamento sarà fisso ogni domenica. Gli episodi saranno visionabili anche su NOW TV in diretta streaming, andando sul canale Sky Atlantic, per chi ha attivo il Ticket Serie TV.

Twin Peaks, gli episodi della terza stagione: dove e come vederli

Le versioni doppiate andranno invece in onda di venerdì (a partire dal 26 maggio) alle ore 21.15 su Sky Atlantic HD e contemporaneamente in diretta streaming su NOW TV. Dopo la messa in onda su Sky Atlantic, gli episodi saranno disponibili On Demand (versione italiana ogni venerdì, versione originale ogni lunedì). Nell’attesa, Sky Atlantic ha in bouquet le prime due stagioni della serie: il rewatch è un antipasto ideale per prepararsi al meglio.

