L’ultima puntata di Romanzo famigliare, in onda lunedì 29 gennaio su Rai 1, sarà decisamente un lieto fine per la serie di Francesca Archibugi. Una grande saga che ha raccontato in sei appuntamenti la storia dei Liegi, una delle famiglie di origine ebraica più in vista di Livorno.

L’obiettivo era tratteggiare una famiglia che si ritrova dopo anni, con rapporti che cambiano, maturano ed evolvono.

“Romanzo famigliare racconta la provincia e la famiglia italiana, le diverse classi sociali come in un grande romanzo popolare”, aveva dichiarato la direttrice di Rai Fiction, Tinny Andreatta, presentando il progetto alla stampa. Una fiction che esalta “la mano delicata, sensibile di Archibugi, la sua capacità di entrare nei sentimenti, specie dei ragazzi. Di tratteggiare con un’inquadratura un moto dell’animo, di togliere le maschere ai personaggi e svelarne la fragilità”. Arrivati all’appuntamento decisivo, ecco cosa accadrà nell’ultima puntata.

Anticipazioni ultima puntata di Romanzo famigliare

Quando Gian Pietro (Giancarlo Giannini) muore e tutto passa nelle mani del nuovo capofamiglia, Emma (Vittoria Puccini), tutto sembra perduto. È proprio al funerale, però, che Mariuz (Marius Bizau) torna e rivela a tutti le sue reali intenzioni. In realtà infatti non aveva rubato i soldi dei dipendenti ma grazie ad alcuni investimenti rischiosi, è riuscito a comprare la maggioranza dell’azienda, che ora è quindi salva e nuovamente nelle mani dei Liegi.

Micol (Fotinì Peluso) partorisce Clara, e tutto finalmente trova il suo corso: Agostino (Guido Caprino) decide di tornare là dove davvero ama stare, in nave sull’Amerigo Vespucci. Nicola (Barbara Venturato) trova un amico inaspettato in Jacopo (Jacopo Crovella). Micol ha una nuova vita con Clara e chi davvero ha meritato di starle accanto e sul finale Emma le rivela una novità: è incinta, avrà una sorella (e Clara una zia della stessa età!). Per chi avesse perso qualche episodio o volesse rivederla, Romanzo famigliare è disponibile su RaiPlay.