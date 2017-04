1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo le novità e le indiscrezioni sulla serie capitanata da Terence Hill e Nino Frassica (leggi qui le “preoccupanti” novità tra i personaggi), arrivano le prime notizie sui nuovi episodi e sul cast di Un Medico In Famiglia 11.

Prime indiscrezioni sul cast di Un Medico In Famiglia 11: ecco chi mancherà all’appello

La fiction Publispei è stata trasmessa su Rai Uno per la prima volta nel 1998, e da allora è riuscita a far affezionare il pubblico non solo al tipo di narrazione e alle storie, ma proprio ai personaggi, alla famiglia Martini e a tutte le evoluzioni delle loro avventure quotidiane e, al tempo stesso, straordinarie.

Anche se la 10 ha subito un lievissimo calo di share, la conferma di un’altra stagione è arrivata pochi mesi fa, e adesso si comincia ufficialmente a parlare di inizio riprese (previste per luglio 2017) e interpreti. Non tutti i volti noti, infatti, saranno presenti nuovamente nel cast di Un Medico In Famiglia 11…

Capisaldi della fiction e personaggi a rischio di eliminazione

Inutile dire che i nonni Libero ed Enrica (Lino Banfi e Milena Vukotic) rimarranno lì ai loro posti, stavolta con un pezzo di famiglia riunita (Lele e Bianca), che nell’ultimo episodio si era ricompattata a Poggio Fiorito. I personaggi che invece rischiano di abbandonare la fiction sono invece quelli di Lorenzo Martini (Flavio Parenti), il dottore che negli ultimi episodi ha annunciato di aspettare un figlio dalla sua Sara: l’attore potrebbe non essere riconfermato nel cast di Un Medico in Famiglia proprio perché il suo Lorenzo, nella serie, sarà impegnato a fare il papà a tempo pieno.

Un altro potenziale abbandono è quello di Emiliano (Edoardo Purgatori), il tatuatore innamorato di Anna Martini: l’attore aveva dichiarato, subito dopo la fiction, di voler guardare anche ad altri tipi di ruoli e, a quanto si legge dalle primissime indiscrezioni (fonte BlastingNews) non avrebbe ancora rinnovato il contratto con la produzione.

In compenso si parla di qualche attesissimo ritorno: Maria, Jonathan, Marco, i due gemellini e Palù, ma anche (non è da escludere, possiamo solo incrociare le dita) Cettina e Melina.