Un medico in famiglia 11 si gira a gennaio, lo ha rivelato Lino Banfi. Per festeggiare i 20 anni di una delle fiction più amate e longeve della Rai, nel 2018 arriveranno gli episodi dell’undicesima stagione. A sgomberare il campo da ogni dubbio ci ha pensato Nonno Libero in persona.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Banfi ha confermato che ci sarà anche lui, protagonista come al solito. “Nonno Libero sarà presente in 13 serate su 13”, ha spiegato. “Per il ventennale vogliamo fare le cose in grande. E a gennaio si va sul set”.

“In 10 edizioni mi hanno affiancato tanti attori e io mi sono affezionato a tutti loro”, ha aggiunto il comico pugliese. “Però devo ammettere che con Milena Vukotic c’è un legame speciale e anche con Giulio Scarpati, se mi incrocia per strada mi abbraccia e grida ‘Ciao papà!’”.

Dunque Un medico in famiglia 11 si farà. Ci sarà un cast rinnovato tra novità e assenze. Nonostante il calo di ascolti (il fatto che Annuccia non fosse figlia di Lele ha fatto male alla salute della serie?), la fiction è confermata. Era nata addirittura una petizione per una nuova stagione dopo il gran finale della decima e le incertezze sul futuro.

“La grande novità di questa stagione è che a un certo punto i Martini lasceranno Roma e l’azione si trasferirà per alcune puntate nel Nord Italia”, ha rivelato Banfi. “Non posso dire di più. Primo perché stanno ancora scrivendo la sceneggiatura. Secondo perché, anche quando sarà finita, me la faranno leggere solo all’ultimo. Perché ho l’abitudine di proporre modifiche e dire: ‘Ma perché a questo punto Nonno Libero non fa così o cosà?’. Sono un po’ rompiscatole, lo ammetto. Ma sempre a fin di bene”. A uno come Nonno Libero cose del genere si perdonano più che volentieri.