Un passo dal cielo 4 si conferma una delle fiction Rai più amate dal pubblico. Nonostante il cambio di programmazione (non senza il disappunto degli affezionati), gli episodi andati in onda martedì 7 marzo hanno conquistato più di 5.056.000 spettatori con il 20.8% di share. Un risultato davvero lusinghiero per la serie con Daniele Liotti incentrata sulle vicende del Corpo Forestale di San Candido.

La quarta stagione si avvia così alla conclusione con le ultime puntate del 14 e 21 marzo (salvo nuovi spostamenti). Cosa accadrà dunque a Francesco, Emma, Livia e gli altri? Scopriamolo insieme. Nell’episodio 17, intitolato La scelta, una della cameriere di casa Hofer viene uccisa. Le indagini rivelano le complesse dinamiche interne alla ricca famiglia di Anna. Francesco e Livia, intanto, sono sempre più uniti, mentre Emma cerca di stare lontana da loro, ma quando sarà in pericolo Francesco correrà in suo aiuto. A San Candido si organizza l’annuale “Korb Fest”, un’asta di picnic. Scoppia immancabilmente la guerra tra Eva e Cristina, che stavolta si contendono le attenzioni di Vincenzo.

Un passo dal cielo 4: anticipazioni sugli ultimi episodi

Nel 18° episodio, Ferita mortale, Roccia viene ferito gravemente all’uscita di un centro commerciale. Polizia e forestale danno la caccia al responsabile. Nel frattempo, Francesco ed Emma cercano di evitarsi il più possibile, mentre lei aiuterà il Maestro a fare i conti con gli errori del suo passato. Sul fronte opposto, Eva decide di licenziare Cristina e gestire da sola il bed & breakfast. Peccato che la sorella di Huber tenterà in tutti modi di boicottare i suoi piani.