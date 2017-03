317 CONDIVISI Condividi Tweet

Un passo dal cielo cambia programmazione e la decisione della Rai manda su tutte le furie i fan della serie con Daniele Liotti. La quarta stagione della fiction, che sta raccogliendo un grande successo (le puntate di giovedì 23 febbraio hanno “doppiato” Sapore di te conquistando 5.449.000 spettatori pari al 22.6% di share), sarebbe finita al centro di un’autentica “faida” interna a Viale Mazzini. Il vero motivo di questo repentino cambiamento avrebbe un nome e cognome: Antonella Clerici.

La conduttrice, tornata in prima serata al venerdì con Standing Ovation (e contratto record da 3 milioni di euro lordi), non vuole la concorrenza di La porta rossa, che ha strappato al suo talent con i bambini prodigio almeno 3 punti percentuali di share. I vertici Rai, tuttavia, non vogliono mettere la serie con Lino Guanciale e Gabriella Pession contro Sorelle, la nuova fiction al femminile con Anna Valle e Loretta Goggi, in partenza su Rai 1 dal 9 marzo.

Un passo dal cielo cambia programmazione: quando andrà in onda?

La scelta è stata quindi obbligata: dodicesima e tredicesima puntata di Un passo dal cielo andranno in onda giovedì 2 marzo, ma dalla prossima settimana le avventure del comandante Francesco Neri passano al martedì (in piena sfida con L’Isola dei Famosi). Una decisione che ha mandato su tutte le furie gli spettatori: sui social sono innumerevoli i messaggi di protesta contro la Rai.