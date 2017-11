3 CONDIVISI Condividi Tweet

Scritta e creata da Michael Hirst, ecco la serie che ha fatto sempre più parlare di sé: Vikings.

Vikings è la serie TV canadese che da marzo 2013 viene trasmessa in Canada e Stati Uniti su History Channel. E’ nata per essere una miniserie di un’unica stagione. Il grande apprezzamento della critica e il sostegno dei fans ha fatto in modo che venisse rinnovata per una seconda stagione. Poi ancora fino ad arrivare alla quinta in uscita prossimamente, il 30 novembre 2017.

ecco qui il trailer della stagione 5:

Vikings : la trama

Vikings narra le avventure del vichingo Ragnar Lodbrok, della sua famiglia e della loro scalata al successo. Da semplice fattore e saccheggiatore vichingo, Ragnar conquista nuove terre. Un intreccio di storia e di racconti mitici, dove le leggende dei grandi condottieri si intrecciano con le storie degli dei. Odino, Thor, ma anche la religione cristiana e tanto altro in una serie ricca di contenuti.

Data Uscita: 3 marzo 2013 (Canada, Usa)

Creata e scritta: Michael Hirst

Genere:storico, drammatico

Nazione: Canada, Irlanda

Vikings : il cast

Vikings gode di un cast corale e molto ben assortito. Molti di loro hanno lavorato in pellicole cinematografiche o in altre serie, ma è con Vikings che raggiungono l’apice del successo.

Eccone i principali:

Travis Fimmel (Ragnar Lodbrok), Katheryn Winnick (Lagertha), Clive Standen (Rollo),Gustaf Skarsgard (Floki), Alexander Ludwig (Bjorn), George Blagden (Athelstan), Alex Hogh Andersen (Ivar), Linus Roache (Re Ecbert).

Vikings : stagione 5

La quinta stagione di Vikings in Italia inizierà il 30 novembre 2017. Protagonisti saranno i successori di Ragnar insieme a Lagertha e agli altri personaggi. Quali terre verranno conquistate dagli eroi vichinghi?

Vikings : stagione 4

La quarta stagione di Vikings si apre con Bjorn che accusa pubblicamente Floki dell’omicidio di Athelstan. In seguito lo fa incatenare nell’attesa che Ragnar si riprenda e decida la punizione finale. Al suo Rientro Ragnar lo incatena in una caverna e lo libera solo dopo la notizia che Angrboda è morta.

Intanto Bjorn lascia la città per passare l’inverno da solo nei boschi. Intanto i rapporti fra Ragnar e Aslaug sono sempre più tesi e lui si avvicina alla nuova schiava Yidu. A Parigi, Rollo conquista l’amore di Gisla e consiglia il conte Oddone il modo per sconfiggere Ragnar al suo arrivo.

Vikings : stagione 4

Seconda parte

Nella seconda parte della quarta stagione Ragnar torna a Kattegat, ma il popolo gli è ostile. Persino i suoi figli, tranne Ivar e Floki. La maggior parte dei vichinghi, infatti, segue Bjorn, pronto a saccheggiare il mar Mediterraneo con l’aiuto di re Harald. Dopo la partenza di Ragnar e Bjorn, Lagertha attacca Kattegat, uccide Aslaug e diventa la nuova regina della città.

La spedizione di Ragnar fa naufragio e Ragnar viene consegnato a Re Aelle che lo uccide. Ivar viene mandato a casa e Bjorn organizza una spedizione punitiva contro Re Aelle per vendicare il padre. A Kattegat, intanto, il conte Egil attacca Lagertha, ma lei lo sconfigge e lo tortura, scoprendo che il mandante dell’attacco è re Harald.

Nel Wessex, i vichinghi festeggiano. Floki però, distrutto dalla morte di sua moglie Helga, decide di vagare solo per il mondo. Infine Ivar uccide suo fratello Sigurd davanti a tutti durante un’accesa discussione.

Vikings : stagione 3

La terza stagione di Vikings inizia con Lagertha lascia lo jarldom di Hedeby nelle mani di Kalf. In seguito Lagertha si unisce a Ragnar nella nuova spedizione nel Wessex. I vichinghi si dividono: Rollo lascia Siggy, Ragnar affida i suoi figli ad Aslaug, Floki saluta Helga e sua figlia. Partono anche Athelstan, Torstein e Þorunn, decisa a seguire Bjorn in battaglia. Ragnar e Kwenthrith si recano in Mercia e sconfiggono il nemico. Lagertha va a letto con Re Ecbert e Athelstan con la principessa Judith.

A Kattegat, Aslaug, Helga e Siggy ricevono la visita di Harbard, un vagabondo. La sua permanenza porterà al sacrificio di Siggy che salverà Ubbe e Hvitserk dall’annegamento in un lago ghiacciato. Ragnar, Lagertha e Athelstan tornano a Kattegat, insieme a Rollo, Floki, Bjorn e Þorunn. Ragnar scopre l’infedeltà di Aslaug con Harbard. Nel Wessex La principessa Judith dà alla luce Alfred, il figlio di Athelstan, e viene processata per adulterio.

Ragnar viene a sapere del tradimento di Ecbert, si isola con Athelstan, il quale, intanto, ha ritrovato la fede cristiana. Ciò rende furioso Floki che, per la rabbia, uccide il monaco. Per la disperazione Ragnar si chiude in se stesso e organizza l’attacco a Parigi. L’imperatore Carlo propone a Rollo di sposare sua figlia Gisla e di proteggere la città contro il prossimo attacco di Ragnar. Rollo accetta. Ragnar, in viaggio verso casa,accusa Floki di aver ucciso Athelstan.

Vikings : stagione 2

La seconda stagione di Vikings ha inizio con la battaglia tra re Horik e lo Jarl Borg. Rollo, furioso, combatte e uccide molti dei suoi ex compagni, ma di fronte al fratello si arrende. Poco tempo dopo, la principessa Aslaug arriva nello jarldom di Ragnar incinta di suo figlio. Lagertha si sente umiliata e se ne va lasciando Ragnar e portando con sè il figlio Bjorn.

Trascorrono quattro anni. Aslaug e Ragnar governano e crescono i loro figli, Hvitserk e Ubbe. Rollo passa i suoi giorni nell’oscurità e nell’autodistruzione e sebbene non possa più razziare, ma Ragnar lo perdona. La flotta parte verso la Northumbria, ma una tempesta porta le navi più a sud, e i vichinghi giungono nel Wessex, regno governato da re Ecbert. Ragnar, insieme ai suoi uomini, inizia a saccheggiare i centri abitati. Athelstan, adesso è un guerriero, ma non brutale come i suoi compagni e resta profondamente turbato.

La seconda stagione di Vikings continua con Lagertha che si è risposata con lo jarl Sigvard. é questo un uomo potente e violento odiato da Bjorn ormai adolescente. Aslaug, invece, dà alla luce il suo terzo figlio, Sigurd.

Vikings : stagione 2

Ragnar e Re Ecbert iniziano a negoziare e in seguito Ragnar torna a casa lasciando Athelstan con re Horik. Il frate però viene catturato dai soldati del Wessex e quando sta per essere crocifisso, viene risparmiato da Re Ecbert. Re Ecbert forgia un’alleanza con un vecchio nemico di Ragnar, Re Aelle di Northumbria. Ragnar riceve il sostegno e le navi dello Jarl Ingstad, che si rivela essere Lagertha.

Ottenute le forze armate necessarie a tornare nel Wessex, Ragnar esegue l’aquila di sangue sullo jarl Borg. Bjorn si innamora della schiava Þorunn e in seguito la libera. La moglie di Floki, Helga dà alla luce una figlia di nome Angrboda. Ragnar uccide violentemente Horik e gran parte della sua famiglia e, avendo ottenuto la sua spada, diventa re egli stesso.

Vikings : stagione 1

La prima stagione di Vikings nasce come una miniserie. Ragnar è presentato come un fattore, pescatore e cacciatore che saccheggia paesi stranieri. Insieme ai suoi compaesani ogni estate si dà a razie uccidendo e schiazizzando cercando sempre nuove terre da conquistare. Ragnar vuole arricchirsi e accresce il proprio prestigio al cospetto degli dei e dei suoi pari.

Ragnar diventa il primo uomo a riuscire a navigare verso occidente attraversando il pericoloso mare del Nord. Interpreta i segni degni dei e sa che il suo sarà un destino glorioso. Ragnar è un uomo ambizioso e ha sete di conoscienza e questo lo porta ad avere sete di conquista.

Egli vive con la moglie Lagertha, una guerriera, e i figli Bjorn e Gyda. Con loro vive anche un suo amico, l’innovativo artigiano Floki. Ragnar costruisce in segreto un nuovo modello di nave più lunga e veloce e sfida il governatore locale, il conte Haraldson. E’ questo un uomo diffidente, tradizionale ed avido, che governa lo jarldom con l’aiuto del suo consigliere Svein e dell’Indovino. Haraldson è contrario alle proposte di Ragnar il quale parte comunque per l’inesplorato sud-ovest. Ragnar così scatena altra ostilità da parte del conte, che lo vede come un avversario politico.

Vikings : stagione 1

Tra l’equipaggio di Ragnar c’è suo fratello Rollo. Quest’ultimo è molto invidioso della fermezza con cui il fratello persegue i suoi obettivi e li raggiunge. Inoltre Rollo desidera la moglie di Ragnar. Ragnar inizia a navigare e il suo viaggio lo porta in Northumbria. Lì attaccano un monastero e saccheggiano, depredano e schiavizzano come fanno di solito.

I vichinghi lasciano l’isola con un bottino di ricchezze e schiavi, tra i quali vi è il monaco Athelstan. L’enigmatica devozione alla fede cristianadel monaco instilla in Ragnar molta curiosità. Ragnar rienra a casa e dopo varie vicissitudini riesce a d uccidere Haraldson. La moglie di Haraldson, Siggy, rimane dunque vedova e decide di lasciare Kattegat, ma Rollo le dice che può restare e che nessuno le farà del male.

Sempre nella prima stagione di Vikings tutti i protagonisti si recano insieme al tempio di Uppsala. E’ questo un luogo sacro dove molti clan vichinghi si riuniscono ogni nove anni per compiere sacrifici umani e animali agli dei. Ragnar promette fedeltà a re Horik di Danimarca. Ragnar viene sedotto dalla principessa Aslaug, la quale rimane incinta. L’invidioso e ambizioso Rollo, invece, viene convinto dallo jarl Borg a schierarsi con lui contro suo fratello Ragnar e re Horik, in modo da ottenere la propria gloria.