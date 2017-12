86 CONDIVISI Condividi Tweet

Will Smith odia rivedersi nel Principe di Bel Air, la sitcom che lo ha portato al successo internazionale. La confessione è arrivata durante il talk inglese The Graham Norton Show e ha suscitato profondo imbarazzo nel conduttore e i suoi ospiti.

In studio per presentare l’action fantasy Bright, una delle più ghiotte novità di Netflix per dicembre 2017, l’attore ha risposto alla domanda inevitabile di Norton: la reunion del cast di Willy, il principe di Bel-Air.

Proprio il marzo scorso Alfonso Ribeiro, che nella popolare serie interpretava il cugino Carlton, ha postato su Instagram alcuni scatti che ritraevano le star del telefilm vent’anni dopo. L’ultima puntata dello show andava infatti in onda nel 1997. I fan hanno subito richiesto sui social il ritorno di una delle loro comedy preferite.

“È sempre incredibile trascorrere un pomeriggio con la mia ‘Fresh Prince family’”, aveva scritto Ribeiro nel caption. Con lui c’erano Smith, Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Daphne Maxwell Reid (Vivian) e Joseph Marcell (il maggiordomo Geoffrey).Tutti insieme in ricordo di James Avery, lo zio Phil: l’attore è scomparso nel 2013 per le complicazioni post operatorie dopo un intervento chirurgico a cuore aperto.

Will Smith odia rivedersi nel Principe di Bel Air

Eppure, ha confessato Smith, rivedere oggi molte delle scene del telefilm lo mette in profondo imbarazzo. “È stato il mio primissimo ruolo ed ero molto, molto concentrato sul successo, così ho imparato l’intera sceneggiatura e le parti di tutti gli altri”, ha rivelato al Graham Norton Show.

“Se guardi i primi quattro o cinque episodi puoi vedere che sto ripetendo a bassa voce le battute degli altri. È terribile e non posso sopportare di vederlo”, ha aggiunto, non prima di sorprendere ancora una volta i fan aprendo al reboot. “Sarebbe bello se lo riproponessero. Ma io dovrei assumere il ruolo dello zio Phil, ho quasi 50 anni!!!”.