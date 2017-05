0 CONDIVISI Condividi Tweet

La biografia di Gal Gadot sembra quella di un’avventuriera o di un vero supereroe.

A soli 32 anni ha vissuto già una vita ricca e intensa.

Nata il 30 aprile 1985 a Rosh HaAyn, Gal Gadot è la nuova icona femminile del momento. Nota al grande pubblico soprattutto per la sua ultima interpretazione nel ruolo di Wonder Woman.

Gal è nata in una famiglia mista: polacca, ceca, austriaca e tedesca, e cresciuta in un ambiente ebraico. La sua è una famiglia semplice: suo padre è ingegnere, sua madre insegnante ed ha una sorella minore. Dalla biografia di Gal Gadot si evince anche che la sua famiglia ha un difficile passato storico. I suoi nonni in effetti sono superstiti della Shoah.

Un’altra curiosità su Gal Gadot riguarda il suo nome. Gal infatti significa Onda e Gadot significa Argine o Riva.

Gal è una ragazza dalle mille risorse. Sin da adolescente eccelle in diverse discipline sportive. Gioca a Pallavolo, pallacanestro e tennis a livello agonistico e addirittura diventa cintura nera terzo dan di Karate Shotokan.

Non possiamo tralasciare nella biografia di Gal Gadot la sua partecipazione al più importante concorso di bellezza israeliano.

Nel 2004, a soli 19 anni infatti, partecipa e vince al concorso di Miss Israele. Nello stesso anno, come da regolamento, parte per l’Ecuador dove rappresenta la sua nazione al concorso di Miss Universo. Questa volta però non riesce a rientrare nelle prime quindici così rientra in patria.

La biografia di Gal Gadot : da soldato ad attrice

Come dicevamo all’inizio però, la biografia di Gal Gadot, sembra davvero quella di un supereroe. Fresca di titolo come più bella di Israele, presta servizio come soldatessa.

Presso le Forze di Difesa Israeliana diventa istruttrice di combattimento e intanto fa la modella.

La biografia di Gal Gadot non è costellata solo da soddisfazioni professionali ma anche da sogni e desideri. La bellissima modella infatti pensava già da molto tempo di diventare avvocato. Lascia le Forze Armate e si iscrive all’Università, facoltà di legge.

Gal, però, non termina gli studi perché intraprende la carriera di attrice.

La filmografia di Gal Gadot non è ricchissima ma sicuramente è costellata da grandissimi successi.

Comincia in sordina con un ruolo in una miniserie israeliana di nome Bubot.

Nella Biografia di Gal Gadot troviamo poi subito i provini per il primo grande film: 007 Quantum of Solace. Il ruolo di bond girl non le viene affidato, ma in quell’occasione viene notata dal direttore del casting.

Gal si ritrova a fare il provino per il film che sarà il suo grande trampolino di lancio: Fanst and Fourious. Gal infatti viene scelta per interpretare Gisele Harabo nei capitoli 4, 5 e 6 della saga. Sono proprio le sue competenze militari e la sua conoscenza delle armi ad averle fatto avere la parte.

La biografia di Gal Gadot : il matrimonio e il ruolo di Wonder Woman

La biografia di Gal Gadot è arricchita da altre esperienze lavorative di importanza notevole e nel 2008 l’attrice si sposa con l’imprenditore israeliano Yaron Versano. Insieme hanno 2 bambine.

E’ poi nel 2013 che avviene la svolta. In quell’anno infatti la DC le assegna il ruolo di Diana Prince/Wonder Woman facendola esordire nel film Batman Vs Superman: Dawn of Justice. L’allenamento che Gal ha sostenuto per prepararsi al ruolo di Wonder Woman è stato molto duro.

L’attrice ha praticato: scherma, kung fu, kikboxing, capoeira e jiu jitsu brasiliano. Gal ha assunto 8 kg di muscoli ed è diventata una perfetta Wonder Woman.

Nel frattempo si gode anche la vita da imprenditrice insieme a suo marito Yaron. Non solo, l’altra sua passione sono le moto. Aspettiamo ora di vederla all’opera con la Justice League.