Dal gossip al baratro: l’ex re dei paparazzi e bad boy della televisione potrebbe tornare in manette dopo anni di agonia. Ripercorriamo insieme le tappe del percorso giudiziario che l’ha visto coinvolto e rinfreschiamoci la memoria sul perché Fabrizio Corona è andato in carcere.

Perché Fabrizio Corona è andato in carcere: il legame indissolubile con Lele Mora

Il nome di Corona è indissolubilmente legato a quello di Lele Mora, il famoso agente dei Vip. Tutto è cominciato il 13 marzo 2007, quando Corona viene arrestato nell’ambito dello scandalo Vallettopoli con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata all’estorsione. Qui molti volti noti dello spettacolo e dello sport sono stati ricattati da Corona e Mora, pena la pubblicazione di scatti compromettenti sulle maggiori riviste italiane. Tra i vip sotto ricatto ricordiamo Lapo Elkann, Francesco Coco, Alberto Gilardino, Francesco Totti, Simona Ventura e Barbara D’Urso.

La prima reclusione è durata 77 giorni e si è divisa tra il carcere di Potenza e quello di San Vittore a Milano. Nonostante l’attenzione mediatica e le storie con le famose modelle Nina Moric (con la quale ha avuto il figlio Carlos Maria) e Belen Rodriguez, Corona non è riuscito a salvarsi dalla prigione. Numerosi sono stati i capi d’accusa, tra questi anche possesso e pagamento con banconote false, truffa, evasione fiscale, corruzione di pubblico ufficiale e guida senza patente (qui molte volte il paparazzo ha anche usato violenza nei confronti delle forze dell’ordine).

Gli anni della galera e gli arresti domiciliari

Più e più volte Corona è entrato e uscito di galera nel corso degli ultimi 11 anni: prima per gli arresti domiciliari (che poi sono stati revocati), poi per i servizi sociali presso la comunità Exodus di Don Mazzi che sono finiti in fretta. Nel mentre Lele Mora è stato prosciolto da tutte le accuse, cosa che non è accaduta a Fabrizio. Oggi l’ex paparazzo si dedica alla tv cucendosi addosso il personaggio di bad boy, cosa che potrebbe costargli ancora un volta la detenzione. La Procura, infatti, chiede che Fabrizio Corona torni in carcere per le numerose violazioni e risse che l’uomo puntualmente porta negli studi televisivi.