A breve uscirà nelle sale italiane il film di Edoardo De Angelis intitolato Il Vizio della Speranza. Tra le muse del regista italiano c’è un’attrice che di strada ne ha fatta, partendo da Un Posto al Sole e arrivando a Gomorra: scopriamo insieme chi è Pina Turco.

Chi è Pina Turco: da moglie del boss in Gomorra a parrucchiera con Massimiliano Gallo

A soli 18 anni Pina lascia Napoli, sua terra natia, per studiare a Roma: “Ci sono rimasta fino a quando non ho conosciuto Edoardo (De Angelis, ndr) e abbiamo deciso di tornare a Napoli. Un po’ per lavoro, un po’ per scelta. Roma ci ha dato tanto, ma Napoli è la nostra terra e il luogo dove vogliamo costruire una famiglia e far crescere nostro figlio“.

La gavetta di Pina Turco comincia da molto lontano con una piccola parte in Un Posto al Sole, per poi passare in Gomorra interpretando Debora, la moglie di Ciro l’Immortale. In seguito è arrivata al cinema lavorando con volti noti come Massimiliano Gallo in La Parrucchiera. Giovedì 22 novembre sarà nelle sale italiane ancora una volta con Il Vizio della Speranza diretta proprio dal compagno e regista Edoardo De Angelis.

Turco: “La mia gavetta è cominciata molto tardi”

Pina Turco ha seriamente cominciato a lavorare sul suo mestiere d’attrice quando ormai era una donna adulta: “Lavoravo a scuola, facevo l’assistente sociale con dei bambini, mi servivano soldi e ho iniziato con la fiction. Poi la cosa è diventata seria con Un posto al sole e dopo un anno è arrivata Gomorra. E così ho capito che questo era il mestiere a cui volevo dedicarmi. Da piccola ero sicura che avrei fatto l’attrice, ma non sentivo di voler investire tutte le mie energie in un sogno che vedevo lontano. Volevo rimanere con i piedi per terra e non diventare vittima di una passione, ma dominarla“. A breve rivedremo Pina in tv (dopo Non Dirlo al Mio Capo e Una Grande Famiglia 2, ndr) ne La Compagnia del Cigno diretta da Ivan Cotroneo.