Come è cambiata Sophia Loren nel tempo? Oggi la diva del cinema internazionale compie 84 anni, ma sembra non sia passato neanche un giorno da quando la si vedeva sugli schermi in bianco e nero.

Come è cambiata Sophia Loren nel tempo: tutti i look della diva

Oggi è il compleanno di Sophia Loren e come onorarla se non ripercorrendo gli anni della sua carriera in termini di aspetto e stile? Ci sono cose che restano immutate nel tempo e, alcune di queste, sono gli occhi da cerbiatta e le labbra carnose della diva napoletana. Cosa dire, poi, delle sue forme sinuose? Sin dall’adolescenza la Loren ha mostrato un seno prosperoso, vitino da vespa, fianchi mediterranei e gambe super toniche.

Il look di Sophia è cambiato insieme agli anni, ma l’unica cosa con cui ha giocato realmente sono stati i capelli. Il suo colore bruno spesso è stato ritoccato in un castano ramato e le lunghezze accorciate di tanto in tanto. Rossetto rosso e eye liner spesso impiegati per evidenziare i tratti del suo volto e scollature profonde indossate per mettere in evidenza un décolleté ancora oggi invidiabile. La domanda che molti si pongono è: Sophia Loren ha mai ritoccato qualcosa del suo aspetto? Qualcuno dice che porta la parrucca per la chioma fluente che ancora oggi sfoggia, altri pensano che la dentatura perfetta sia opera di protesti, ma di certo qualche lifting al viso è stato effettuato dalle mani esperte di un chirurgo.

Sophia Loren: 84 anni e una carriera sfavillante

Da ragazzina era considerato un brutto anatroccolo, ma Sophia è sbocciata nell’adolescenza. A soli 16 anni si trasferì a Roma con l’intenzione di diventare un’attrice e il suo temperamento forte e capace le hanno permesso di raggiungere l’obiettivo. Donna desiderata da gran parte dei suoi colleghi, è stata sposata con Carlo Ponti al quale ha regalo due figli Carlo Ponti Jr ed Edoardo Ponti. Loren è considerata ancora oggi icona di bellezza assoluta e senza tempo, oltre che una delle donne più influenti al mondo: nel 1962 fu la prima attrice italiana in assoluto a vincere un Oscar per il capolavoro La Ciociara. La carriera di Sophia è costellata di premi e riconoscimenti, nonché di soddisfazioni ed esperienze uniche.