Grazie all’imminente Spiderman: Homecoming, la curiosità su Tom Holland, il giovane protagonista, è alta. Andiamo ora a svelare alcuni fatti interessanti sul nuovo Peter Parker.

Nonostante i suoi 21 anni, Tom ha già un curriculum di tutto rispetto alle spalle ed esperienza in diversi campi. Tuttavia ci sono alcune cose su di lui che non tutti sanno. Ecco perciò 5 curiosità su Tom Holland poco note.

1. Ha debuttato in teatro a 12 anni

Nel 2006 venne notato in uno spettacolo di danza da una famosa coreografa, Lynne Page. Due anni dopo debuttò da co-protagonista in Billy Elliot the Musical, spettacolo ispirato al celebre film. Fin da subito fu un fioccare di recensioni entusiastiche sulla sua versatilità e sul suo talento. La performance gli fruttò anche svariati passaggi televisivi. Due anni dopo, Tom venne ricevuto personalmente dal Primo Ministro inglese assieme agli altri protagonisti del musical. In seguito venne invitato ad esibirsi per il quinto anniversario dello spettacolo. Persino Elton John ebbe parole di meraviglia per quell’esibizione.

2. Il blog “di famiglia”

Da marzo 2011 suo padre Dominic, comico e autore inglese, tiene un blog incentrato sul figlio. Intitolato “Eclipsed”, è un settimanale rinnovato di sequenze narrative che rivelano anche un certo senso dell’umorismo. Infatti il padre qui parla di come il figlio lo stia sopravanzando in quanto a fama. Racconta inoltre tutti gli eventi e i retroscena della carriera di Tom.

3. Un debutto cinematografico col botto

Nel 2012 Tom debuttò sul grande schermo col film The impossible, basato sulla storia vera dello tsunami asiatico del 2004. Pur essendo ancora un ragazzino, Tom fu così convincente nella sua parte che raccolse una valanga di apprezzamenti. La casa di produzione voleva persino proporlo per una candidatura agli Oscar. Quella non arrivò, ma il giovane attore si consolò con i numerosi premi vinti per l’occasione. Infatti, nonostante il cast contasse nomi come Naomi Watts e Ewan McGregor, Tom li mise tutti in ombra.

4. La bizzarra preparazione al ruolo di Spiderman

In modo da potersi calare meglio nella parte del giovane Peter Parker, Tom ha frequentato in incognito un liceo del Bronx. Per tre giorni è stato uno studente come tanti, nome falso e accento fittizio. Per lui, inglese doc, è stato come immergersi in un altro mondo. Ha anche provato a dire a qualche ragazzo chi era veramente, ma non è stato creduto.

5. Reciterà assieme a un suo idolo

Ed ecco l’ultima curiosità. In Spiderman: Homecoming non mancherà il cameo di Robert Downey Jr/Tony Stark. Tom ha rivelato che è un fan di Downey e che si considera fortunatissimo a recitare con lui. Lo considera infatti una persona straordinaria e un giorno vorrebbe essere come lui. Inutile dire che Downey è stato lusingato dall’ammirazione del giovane. Non ci resta che vedere come questa ammirazione abbia portato bene al film in uscita.