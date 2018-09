0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dwayne Johnson e l’esperienza nel football è la storia di un sogno infranto. Senza rimpianti, però. Perché The Rock è stato bravo e fortunato, tanto da diventare la roccia, l’attore americano più pagato di Hollywood. Tuttavia il ricordo di ciò che è stato e sarebbe potuto diventare continua ad essere parte della sua vita. Dallo Spencer Strasmore di Ballers ad un post affidato ai suo canali social, che ha fatto commuovere i fan. L’ex wrestler ha pubblicato una foto che lo ritrae nel tunnel di uno stadio e ha voluto ricordare le stagioni passate come uno dei migliori talenti nei Miami Hurricanes. Prima che un brutto infortunio gli impedì di entrare nel draft NFL.

Dwayne Johnson e l’esperienza nel football

“I sogni non sono solo per i sognatori, soprattutto quelli che non si avverano” ha scritto Johnson su Instagram. “È bello stare in uno dei tunnel più famosi del mondo che porta ai sogni del campo. Ho sognato di camminare lungo questo tunnel e giocare nella NFL. Dopo quella che era stata una vita di impegno e di duro lavoro, non ce l’ho fatta e quel sogno non si è mai avverato. In questo tunnel mi sono fatto una risata che mi ha fatto riflettere… Ho pensato: accidenti, se fossi stato un giocatore un po’ più bravo… avrei fatto 5 tackle e un sack di più a partita e la mia vita sarebbe stata radicalmente diversa. Non doveva andare così e, cosa più importante, non stavo giocando il gioco giusto. Alziamo con gratitudine un bicchiere di tequila e facciamo un brindisi ai sogni che non si realizzano”.

Dwayne Johnson, moglie Dany tra football e studi

Quando non riuscì ad entrare nella NFL, la star di Skyscraper decise di provare con la lega canadese, la CFL, dove tuttavia non riuscì a ritagliarsi uno spazio importante. Fu un periodo sfortunato e maledetto, che oggi ricorda con una certa gioia. Non a caso: fu proprio in quegli anni che ottenne la laurea in criminologia e fisiologia, pensò di dedicarsi al wrestling e soprattutto incontrò Dany Garcia, la donna che è diventata sua moglie (dal 1997 al 2008) e sua manager.