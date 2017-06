0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ad appena 21 anni, la filmografia di Tom Holland non è particolarmente nutrita. Eppure, nonostante questo, può già contare su un curriculum cinematografico di tutto rispetto.

Dopo il debutto a teatro nel 2008 con il musical Billy Elliot, Tom Holland ha debuttato al cinema appena due anni dopo.

2010 Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento (regia di Hiromasa Yonebayashi)

Prodotto dallo Studio Ghibli, il film vede Holland tra i doppiatori principali della versione britannica. Un ruolo che pochi ricordano al di fuori dell’Inghilterra, sebbene la voce del protagonista sia la sua.

2012 The impossible (regia di Juan Antonio Bayona)

Tom Holland fa il suo vero debutto in un film tratto da una storia vera. Accanto a star come Ewan McGregor e Naomi Watts, è riuscito a fornire una performance memorabile, acclamata da critica e pubblico. Persino i suoi colleghi sul set non hanno avuto che parole di elogio per il giovane attore.

2013 Come vivo ora (regia di Kevin MacDonald)

2013 Locke (regia di Steve Knight)

2015 Heart of the sea – Le origini di Moby Dick (regia di Ron Howard)

Dopo un periodo di inattività, il ritorno di Tom Holland sul grande schermo è all’insegna dello spettacolare. Tra grandi nomi come Chris Hemsworth e Brendan Gleeson e un regista come Ron Howard, il film è un progetto molto ambizioso. Tratto da un romanzo a sua volta ispirato alla vera storia che portò alla nascita dell’opera Moby Dick, vede Tom Holland tra i personaggi principali.

Filmografia di Tom Holland: il debutto nell’universo Marvel

2016 Captain America: Civil war (regia di Anthony e Joe Russo)

Il 2016 vede finalmente Tom Holland debuttare nel cinecomic per diventare così una nuova icona del genere. Pur non essendo tra i protagonisti del film, veste per la prima volta la tuta di Spiderman. Qui il personaggio appare solo agli inizi della sua carriera da supereroe. Holland infatti in questa occasione firmò un contratto per tre film basati proprio su Peter Parker.

2016 Pilgrimage (regia di Brendan Muldowney)

2016 Il volto della verità (regia di Rob Connolly)

Un thriller interpretato assieme a Joel Kinnaman, ovvero Flag nel film Suicide Squad.

2016 Civiltà perduta (regia di James Gray)

Basato sulla storia dell’esploratore Percy Fawcett, questo film vede Tom Holland tra i personaggi principali. Accanto a lui vi sono attori come Robert Pattinson e Sienna Miller. Avrebbero dovuto partecipare anche Brad Pitt e Benedict Cumberbatch, ma rinunciarono entrambi.

La filmografia di Tom Holland: la consacrazione con Spiderman

2017 Spiderman: Homecoming (regia di Jon Watts)

La consacrazione definitiva di Holland avviene nel 2017 quando riprende il ruolo di Spiderman. Ora finalmente protagonista assoluto, il film è il primo di una trilogia sugli anni giovanili del supereroe. Tom Holland, scelto tra 1500 candidati, è diventato così il nuovo volto dell’uomo ragno. Debutterà a luglio accanto ad attori come Michael Keaton e Marisa Tomei. Vi sono alcune curiosità sul film in questione, tra cui quella riguardante la controversa locandina del film.