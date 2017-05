0 CONDIVISI Condividi Tweet

Un’attrice dalle mille sfaccettature, questa è Gal Gadot.

Decretata dalla rivista Shalom life una tra le 50 donne più talentuose, intelligenti, divertenti ed attraenti al mondo. Molte sono le curiosità su Gal Gadot in quanto la sua è una vita costellata da colpi di scena. Ma impariamo a conoscerla meglio.

Gal Gadot : biografia di una vera guerriera

Nasce in Israele nel 1985 da una famiglia molto comune e che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Appassionata di molti sport tra cui Karate Shotokan riesce sempre a gareggiare a livello agonistico. Il suo corpo statuario le è d’aiuto per partecipare al concorso nazionale di Miss Israele. Vince il titolo a soli 19 anni e vola in Ecuador lo stesso anno per partecipare a Miss Universo.

Non rientrando in finale rientra in patria e cambia totalmente settore.

La biografia di Gal Gadot infatti è ricca di sfaccettature contrastanti tra loro. In Israele si arruola presso le Forze di Difesa Israeliana e diventa istruttrice di combattimento. Nel frattempo fa la modella dato che ciò le è permesso per legge in Israele.

Il sogno nel cassetto dell’attrice però è quello di diventare un’avvocato e di iscrive a legge. Però non terminerà mai gli studi perché comincia ben presto la sua carriera da attrice.

Gal Gadot : TV e Cinema

Nel 2007 inizia la carriera da attrice della Gadot con un ruolo nella miniserie israeliana Bubot. La sua gavetta però non dura molto e la filmografia di Gal Gadot si arricchisce ben presto di pellicole importanti. Passa dalla Tv al cinema.

Affronta un provino andato male per interpretare la Bond Girl in 007 Quantum of Solace accanto a Daniel Craig. Nell’occasione viene notata dal direttore di casting e proposta per un’altra pellicola hollywoodiana: Fast & Fourious. Grazie alle sue doti militari, la Gadot ottiene la parte ed entra nel cast.

Si susseguono una serie di pellicole tra commedie e film d’azione. Ricordiamo Innocenti Bugie e Fast & Fourious 5 e 6 oltre a partecipazioni in serie televisive.

Nel 2016 è la volta della vera svolta con il suo ruolo di Wonder Woman in Batman VS Superman. Gal si appresta nel 2017 a recitare nel ruolo di Diana Prince per un film totalmente a lei dedicato. Sempre nei panni di Wonder Woman vedremo l’attrice nel 2017 nel film Justice League.