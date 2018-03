112 CONDIVISI Condividi Tweet

Impossibile dimenticare ‘Summertime Love’, la hit che nell’estate del 1987 ha lanciato una baby star di appena 20 anni nel mondo della dance internazionale, combattendo con successi planetari di Micheal Jackson e Madonna: ma come ritroviamo Sabrina Salerno a 50 anni?

Sabrina Salerno a 50 anni: tanti auguri alla diva che cantava ‘Boys boys boys’ facendo sognare una generazione

Nata il 15 marzo 1978, la star italiana che ha espertato un divertente, leggero e colorato Made in Italy musicale negli anni ’80 festeggia il suo compleanno con un bellissimo scatto che la ritrae, elegante e seducente, intenta a tirare le somme sugli anni passati.

La sua storia è molto più complessa di quanto si pensi: nata a Genova, la diva italiana è stata cresciuta dalla madre, con un padre che non ha mai voluto riconoscerla: “Ho cercato di legarlo a me per tutta la vita – ha raccontato – Lo considero il mio più grande insuccesso“.

Tra le altre disavventure che hanno costellato la sua vita, anche un tentativo di truffa da parte di un produttore genovese: “Sono stata raggirata”, ha raccontato a gennaio 2017, spiegando come quella brutta esperienza, nel bel mezzo della sua carriera, sia stata fatale.

Come ritroviamo la star di Summertime Love a poco più di 30 anni di distanza dall’uscita del suo mitico singolo

Oggi, tuttavia, vediamo una splendida Sabrina Salerno a 50 anni, moglie e mamma felice e con la serenità di aver costruito un’icona ed una carriera durata quasi 30 anni e che vanta ben 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, una partecipazione a Sanremo e molti altri momenti felici.

Attualmente continua a fare tour da sold-out in Francia. Ecco, infatti, un bel video di un’esibizione della sua celebre hit live a Parigi: