17 anni (e come uscirne vivi) trailer italiano online per il teen drama scritto e diretto da Kelly Fremon Craig. Prodotto dal premio Oscar James L. Brooks, il film vede come protagoniste le giovani Hailee Steinfeld e Haley Lu Richardson nei ruoli di Nadine e Krista, due amiche inseparabili che si trasformeranno in acerrime nemiche tra acne, gelosie e crisi ormonali. Con loro nel cast anche Blake Jenner, Kyra Sedgwick e un inedito Woody Harrelson.

Distribuito da Sony Pictures, 17 anni (e come uscirne vivi…) arriverà al cinema dal prossimo 30 marzo.

17 anni (e come uscirne vivi) trailer italiano

Ecco la storia: Nadine e Krista sono migliori amiche, non si separano mai e cercano insieme di cavarsela nel crudele mondo del liceo. Quando Nadine scopre che Krista sta frequentando segretamente suo fratello, qualcosa si rompe nel loro rapporto. Nel giro di poco tempo diventeranno acerrime nemiche.