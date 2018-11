0 CONDIVISI Condividi Tweet

Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry, John e Basil incontrano nella piscina comunale Delphine, vecchia gloria dei tuffi. Sono sette quarantenne un po’ in crisi, delusi dalla vita e da ciò che immaginavano di essere e non sono diventati.

Per riuscire a dare finalmente un senso alle loro esistenze, decidono di mettere in piedi un progetto folle: creare una squadra di nuoto sincronizzato maschile!

Insieme si sentiranno sempre più forti fino a voler intraprendere un traguardo incredibile: la partecipazione ai campionati mondiali. Riusciranno in un’impresa apparentemente impossibile? Questo lo si potrà scoprire solo guardando 7 uomini a mollo. L’uscita della commedia è prevista per il 20 dicembre nei cinema italiani.

7 uomini a mollo trailer italiano online

Perché andare a vedere il film da regista di Gilles Lellouche? Se avete voglia di guardare una commedia leggera ma intelligente e con quella tipica comicità francese, che esaspera le situazioni ma fa riflettere, 7 uomini a mollo è l’ideale.

Lellouche, divo molto amato in patria per film come Point Blank, Non dirlo a nessuno e Separati ma non troppo, ha messo in piedi un cast pazzesco. I sette natanti del titolo sono interpretati da Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Thamilchelvan Balasingham, Alban Ivanov e Félix Moati. Le loro coach sono Virginie Efira e Leïla Bekhti. Nel resto del cast ci sono anche Marina Foïs, Mélanie Doutey e Claire Nadeau.

7 uomini a mollo uscita il 20 dicembre

Il risultato è una divertente e malinconica commedia in stile Full Monty su un gruppo di uomini più o meno disincantati che cercano un’occasione di rivalsa per i loro sogni infranti. Presentato al Festival di Cannes 2018 e già campione di incassi in Francia (dove è riuscito a portare quasi 3 milioni di spettatori al cinema nelle stesse settimane di Bohemian Rhapsody), Le Grand Bain (questo il titolo originale) è nelle sale italiane dal 20 dicembre. Distribuisce Eagle Pictures. Per saperne di più sul film, ecco il nostro approfondimento.