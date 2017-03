0 CONDIVISI Condividi Tweet

A Ghost Story trailer ufficiale online per il mystery scritto e diretto da David Lowery (Il drago invisibile, Senza santi in paradiso, St. Nick). Il film, presentato in anteprima mondiale a City Park durante il Sundance Film Festival 2017, ha per protagonisti Rooney Mara e Casey Affleck e vede nel cast anche Will Oldham, Sonia Acevedo, Rob Zabrecky e Liz Franke.

A Ghost Story trailer ufficiale online

Ispirato a cult come Halloween di John Carpenter, The Conjuring di James Wan e Beetlejuice di Tim Burton, il film è un macabro racconto di fantasmi e di case infestate in chiave romantica. A Ghost Story arriverà nelle sale il prossimo luglio.

Un fantasma (Casey Affleck) osserva in silenzio sua moglie (Rooney Mara) mentre, nella loro casa, cerca di reagire al dolore per la sua morte. Lo spirito dell’uomo, scomparso prematuramente, infesta l’abitazione per un solo motivo: osservare la sofferenza della sua amata. Ben presto, si avventurerà in un viaggio cosmico attraverso la memoria e la storia, affrontando le domande ineffabili della vita e l’enormità dell’esistenza