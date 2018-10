0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo il poster e le prime immagini, Notorious Pictures ha rilasciato il trailer italiano del biopic A Private War dedicato alla coraggiosa reporter di guerra Marie Colvin.

Nel trailer, che potete gustarvi alla fine dell’articolo, vediamo come la giornalista, che lavorò per il settimanale britannico The Sunday Times dal 1985 al 2012, è interpretata da Rosamund Pike, capace di cavarsela egregiamente nel difficile ruolo a lei affidato.

A Private War racconta il coraggioso impegno che Marie Colvin ha messo nel suo lavoro presso i luoghi distrutti dalla guerra. Dall’Iraq all’Afghanistan fino alla Libia della primavera araba. All’età di 56 anni, la giornalista è stata tragicamente uccisa insieme al fotografo francese Rémi Ochlik. Inviata ad Homs per seguire il conflitto in Siria, è rimasta colpita durante un’offensiva dell’esercito locale.

Il film è stato scritto da Arash Amel (Grace di Monaco). Lo sceneggiatore ha lavorato con Marie Brenner, la cronista che su Vanity Fair ha dedicato un celebre articolo, Marie Colvin’s Private War, alla reporter.

A Private War: il trailer italiano del biopic

La regia è stata affidata a Matthew Heineman. Il regista è alla sua prima prova di fiction dopo i documentari Cartel Land (candidato all’Oscar) e City of Ghosts e la mini-serie tv The Trade. Heineman si è assunto la responsabilità di portare sul grande schermo la storia della donna che per entrare nei luoghi più pericolosi del mondo, ha rinunciato alla sua vita privata.

A Private War, film al cinema dal 22 novembre

Il biopic sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma in programma ad ottobre, prima di arrivare nei cinema italiani il 22 novembre, distribuito da Notorious Pictures.

Nel resto del cast, vedremo Jamie Dornan nei panni del famoso fotografo di guerra Paul Conroy. Stanley Tucci sarà Tony Shaw (compagno negli ultimi tempi di Colvin) e Tom Hollander interpreterà Sean Ryan, l’editor della reporter al Sunday Times.