A Star is Born ha il suo primo trailer italiano. Warner Bros ha presentato il remake del classico di George Cukor con Judy Garland e James Mason (a sua volta rifacimento dell’originale del 1937 di William Wellman con Janet Gaynor e Fredric March), già rifatto nel 1976 da Frank Pierson con Barbra Streisand e Kris Kristofferson. Stavolta sono Lady Gaga e Bradley Cooper i protagonisti di questa moderna rivisitazione. Il film è anche il debutto alla regia per Cooper, quattro volte candidato al premio Oscar per American Sniper, American Hustle – L’apparenza inganna e Il lato positivo – Silver Linings Playbook.

A Star is Born, il trailer italiano

L’attore interpreta Jackson Maine, star del country in declino che scopre, innamorandosene, la combattuta artista Ally (Lady Gaga). La ragazza ha da poco chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante, fin quando Jack la convince a tornare sul palcoscenico. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato personale della loro relazione comincia a perdere colpi, per colpa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni.

A Star is Born, online il trailer della versione 2018

Dopo Janet Gaynor, Judy Garland e Barbra Streisand, Stefani Germanotta, conosciuta in tutto il mondo come la superstar della musica Lady Gaga, è protagonista per la prima volta di un film per il cinema. Oltre ad interpretare Ally, la cantante, che ha ricevuto la candidatura ad un Oscar con la canzone Til It Happens to You dal documentario The Hunting Ground, ha composto ed eseguito le canzoni originali del musical. Il cast principale del film include anche Andrew Dice Clay e Sam Elliott. A collaborare con Cooper nel team creativo, troviamo il direttore della fotografia Matty Libatique, la scenografa Karen Murphy, il montatore Jay Cassidy e la costumista Erin Benach. La quarta versione di A Star is Born sarà nelle sale italiane dal 31 ottobre, distribuita da Warner Bros.