0 CONDIVISI Condividi Tweet

“La vita non sarà più la stessa”.

Questa è la filosofia di After, nuovo film di Jenny Gage tratto dall’omonimo bestseller di Anna Todd, nato come una fanfiction dedicata agli One Direction.

Con un cast di giovani promesse, la regista di All This Panic porta al cinema una commovente storia d’amore e mistero, sullo sfondo di una tragedia personale.

Ora abbiamo anche il primo teaser trailer del film.

After teaser trailer online

After, basato sulla saga della Todd che ha venduto 30 milioni di copie nel mondo e un milione in Italia, è stato adattato per il grande schermo da Susan McMartin, già produttrice e sceneggiatrice delle serie tv Mom e Due uomini e mezzo.

Dopo aver seguito Wattpad per cinque mesi come spettatrice, Anna Todd ha deciso di partecipare da scrittrice, condividendo online una storia, un capitolo dopo l’altro. Così è nato After e il suo successo. Online è stato qualcosa di travolgente, capace di generare 5 milioni di commenti, 11 milioni di “Mi piace” e oltre un miliardo di lettori.

Per il ruolo del protagonista la stessa Todd ha scartato Harry Styles degli One Direction: al suo posto ha preferito Hero Fiennes Tiffin, già visto nella serie The Tunnel e Tom Riddle bambino in Harry Potter e il principe mezzosangue. La protagonista femminile è invece Josephine Langford, apparsa finora soltanto in un paio di episodi della serie Wolf Creek.

After film in uscita nel 2019

Il film racconta la storia di Tessa, classica brava ragazza che si innamora (ricambiata) di Hardin, un coetaneo tormentato e ribelle. I due non potrebbero essere più diversi ma, come spesso accade, gli opposti si attraggono. La loro relazione, tuttavia, sarà molto tortuosa, anche perché Hardin custodisce un oscuro e doloroso segreto.

Ad accompagnare i due amanti c’è un cast prestigioso, nel quale spiccano Selma Blair, Shane Paul McGhie e una ritrovata Jennifer Beals.

After, distribuito da 01 Distribution, arriverà nelle sale italiane l’11 aprile 2019.