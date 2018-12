0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il teaser trailer italiano di After, adattamento del primo romanzo della serie di bestseller scritti da Anna Todd, è finalmente online. Il film di Jenny Gage porta al cinema la fanfiction che la giovane scrittrice statunitense, classe 1989, ha dedicato agli One Direction.

Il libro, nato sul sito web Wattpad, è stato definito da Cosmopolitan “il più grande fenomeno letterario della sua generazione”. Ora diventa una sorta di Cinquanta sfumature per teenager, con un tocco di Divergent. I protagonisti sono Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin (il nipote di Ralph e Joseph Fiennes).

After teaser trailer italiano online

After racconta la storia di Tessa, una ragazza modello con ottimi voti a scuola e un ragazzo perfetto che l’aspetta a casa. Al primo anno di college, tutto cambia quando conosce Hardin, il classico cattivo ragazzo affascinante e ribelle, arrabbiato con il mondo, pieno di piercing e tatuaggi.

È la persona più detestabile che Tessa abbia mai conosciuto. Eppure, il giorno in cui si ritrova sola con lui, non può fare a meno di baciarlo. Un bacio che cambierà tutto. E accenderà in lei una passione incontrollabile. Una passione che, contro ogni previsione e ogni logica, sembra reciproca. Quello che c’è tra Tessa e Hardin è solo una storia sbagliata o l’inizio di un amore infinito?

After film al cinema dall’11 aprile 2019

“Ogni storia ti segna. Una sola ti cambia”: così 01 Distribution presenta il film, anticipato qualche settimana fa dal primo teaser trailer. Con un cast di giovani promesse (Langford e Fiennes Tiffin sono stati scelti da Anna Todd in persona), la regista Jenny Gage (All This Panic) dirige un progetto tutto al femminile. La sceneggiatura è stata scritta da Susan McMartin, la produzione affidata alla Todd con Jennifer Gibgot e Mark Canton.

Il risultato promette una commovente storia d’amore e mistero, sullo sfondo di una tragedia personale. Per viverla sullo schermo, toccherà aspettare l’11 aprile 2019.