Boldi e De Sica ritornano insieme sul grande schermo con Amici come prima. Gli attori si cimentano col genere li ha resi celebri: il cosiddetto cinepanettone, la commedia vacanziera sotto l’albero.

Il trailer, che trovate in fondo a quest’articolo, ci fa respirare subito il sapore del film: gag ed equivoci a rotta di collo, toni da commedia all’italiana classica. Con Cipollino in versione cumenda e De Sica en travesti.

Amici come prima racconta infatti la storia di Colombo (Boldi), ricco proprietario di un hotel di lusso a Milano. Lo storico direttore dell’albergo è Cesare (De Sica), che viene licenziato dalla figlia di Colombo, Luciana (Regina Orioli), quando la società decide di rinnovare la struttura e venderla ad un gruppo cinese.

Rimasto disoccupato, Cesare coglie la palla al balzo: Luciana sta cercando una badante per suo padre ed è disposta a pagare cinquemila euro al mese. L’ex direttore si traveste da donna e, all’insaputa della moglie Carla (Lunetta Savino) e del figlio Matteo (Francesco Bruni), diventa Lisa, governante tuttofare severa e irreprensibile. Sarà l’inizio di una sarabanda di esilaranti imprevisti e grotteschi colpi di scena.

Amici come prima De Sica e Boldi al cinema dal 19 dicembre

Se i cinepanettoni hanno raccontato per anni i vizi del Belpaese attraverso la celebrazione carnevalesca dell’italiano medio, questo ritorno di fiamma della coppia non sarà da meno. Dopo 13 anni di separazione, Boldi e De Sica hanno ritrovato il gusto di divertirsi insieme sul set. Nella speranza si diverta anche il pubblico in sala, come accaduto per trent’anni sin dai tempi di Yuppies e I pompieri. La sceneggiatura è stata scritta da De Sica (anche regista, con il figlio Brando) con Alessandro Bardani, Edoardo Falcone e Marco Martani. Distribuito da Medusa, Amici come prima è al cinema dal 19 dicembre.