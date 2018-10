0 CONDIVISI Condividi Tweet

Una madre sbandata e confusa abbandona la figlia di 8 anni per un uomo che ha da poco incontrato. Questo è quello che succede in Angel Face, il primo film scritto e diretto dalla giovane regista francese Vanessa Filho. Un esordio presentato al Festival di Cannes 2018 nella sezione Un Certain Regard.

Di questo progetto, una co-produzione di Windy Production, Moana Films e Mars Films, avevamo già parlato cinque mesi fa quando l’anteprima era avvenuta in Croisette.

Ora è stato però rilasciato il trailer ufficiale di Angel Face (che trovate in fondo a questo articolo). Quest’ultimo ha innanzitutto il pregio di svelarci l’atmosfera del film, che – come potete vedere – sarà indubbiamente ricca di dolore, speranza e di scene emozionanti. Ad alimentare la fiamma saranno ovviamente i momenti che vedono protagonista una magnifica Marion Cotillard e la sua co-protagonista Ayline Aksoy-Etaix, che interpreta invece la piccola Elli.

La trama ufficiale

La trama racconta la storia di Elli, 8 anni, e sua madre Marlène, che vivono in un piccola città nei pressi della Costa Azzurra. Quando Marlène cede all’ennesima notte di eccessi, sceglie di abbandonare Elli per un uomo che ha da poco incontrato. La bambina, rimasta sola, dovrà confrontarsi con i demoni della madre pur di riaverla con sé.

In Angel Face, Marlène è una donna bellissima e sballata, impotente e fragile. Fa qualcosa di inconcepibile ma non è pienamente consapevole di quello che sta facendo. Quando se ne va, crede che Elli sia abbastanza grande da cavarsela da sola. Quello che però non sa è che così la sta ferendo e danneggiando per sempre.

Ma l’uomo con cui scappa è una persona taciturna e solitaria in cui Elli si riconosce…

Cast e uscita

Il cast di Angel Face comprende inoltre Alban Lenoir, Amèlie Daure, Stéphane Rideau e Nade Dieu.

Il film uscirà nelle sale italiane il 25 ottobre 2018, distribuito da Sun Film Group.