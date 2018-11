0 CONDIVISI Condividi Tweet

Aquaman è uno dei film più attesi della stagione. Il cinecomics con Jason Momoa nei panni del Re di Atlantide punta a migliorare la (scarsa) qualità di Justice League. I milioni di fan sparsi in giro per il mondo sono molto curiosi di conoscere quale direzione prenderà il DC Extended Universe. Soprattutto ora che al timone c’è un regista come James Wan.

Dalla prime reazioni raccolte agli screen test, pare che il lavoro fatto da Wan sia meno oscuro di quello svolto da Zack Snyder. Ci saranno tanta azione, parecchia avventura e anche molto divertimento. Lo conferma il trailer finale del film, arrivato finalmente online.

Aquaman trailer finale online

Da queste immagini, è evidente che Aquaman sarà un film più luminoso e colorato dei suoi predecessori del DCEU. La storia raccontata si muoverà su un duplice binario. Da una parte le origini umane di Arthur Curry, figlio di uno scienziato che ha scoperto le rovine di Atlantide nelle profondità oceaniche. Dall’altra la ricerca del leggendario Tridente di Re Atlan, necessario per combattere il fratellastro Ocean Master (Patrick Wilson) e il perfido Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), che cospirano per dichiarare guerra al mondo umano e usurpare il trono.

Aquaman, Jason Momoa guida il ricco cast

L’azione non mancherà, come suggeriscono questi 146 secondi mozzafiato. Il trailer anticipa grandi e spettacolari scontri sottomarini e rivela anche l’incredibile cast messo in piedi dalla Warner. Accanto a Momoa vedremo infatti Amber Heard (Mera), Willem Dafoe (Vulko, il consigliere al trono di Atlantide), Nicole Kidman (Atlanna, la mamma di Arthrur), Dolph Lundgren (Nereus, il re della tribù di Atlantide Xebel) e Ludi Lin (Captain Murk, comandante di Atlantide).

Se volete saperne di più su Aquaman (e se riuscirà a scongiurare una guerra tra mondi), leggete il nostro approfondimento. L’appuntamento è al cinema l’1 gennaio 2019.