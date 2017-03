0 CONDIVISI Condividi Tweet

Atomica bionda trailer italiano ufficiale online per l’action thriller interpretato da una travolgente Charlize Theron, mai così tosta e furiosa. Prodotto dall’attrice sudafricana con Beth Kono, A.J. Dix, Kelly McCormick, Eric Gitter e Peter Schwerin, questa travolgente avventura la vede protagonista nei panni dell’agente Lorraine Broughton, una poliziotta sotto copertura che deve districarsi in un gioco di spie davvero letale.

Tratto dal graphic novel The Coldest City pubblicato da Oni Press, il film è diretto da David Leitch (stunt di centinaia di titoli, regista non accreditato di John Wick e prossimamente al timone di Deadpool 2) su sceneggiatura da Kurt Johnstad (300). Questo adrenalinico mix di azione e avventura, ambientato in una città che pullula di rivoluzionari e traditori, vede nel cast anche James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman e Toby Jones. Distribuito da Universal Pictures, Atomica bionda uscirà al cinema il 17 agosto.

Il gioiello della corona dei Servizi Segreti di Sua Maestà, l’Agente Lorraine Broughton (Theron), gioca il suo mix di spionaggio, sensualità e ferocia, pronta a tutto pur di salvare la pelle in una missione impossibile. Inviata da sola a Berlino per consegnare un prezioso dossier fuori dalla città destabilizzata, si allea con l’ufficiale governativo David Percival (James McAvoy) per districarsi nel più letale gioco di spie.