Autobahn – Fuori controllo trailer italiano ufficiale online per l’adrenalinico action thriller con due delle giovani star più amate del momento, Nicholas Hoult e Felicity Jones. I due interpretano una giovane coppia perdutamente innamorata, una relazione che subisce un crollo quando un grave problema di salute della ragazza costringe il giovane fidanzato a tornare sulla vecchia strada, quella della mala, pur di trovare i soldi per salvarle la vita.

Tra gli interpreti principali anche i due premi Oscar Ben Kingsley e Sir Anthony Hopkins, nei panni di pericolosi boss del crimine.

Autobahn – Fuori controllo trailer italiano ufficiale

Impegnati in una lotta contro il tempo per salvare le loro vite dalle grinfie di un gangster spietato, i due amanti faranno di tutto per sopravvivere. Tra inseguimenti mozzafiato, auto di lusso e un cast stellare, Autobahn – Fuori controllo si candida a diventare uno dei film più cool del 2017. Dal 16 febbraio al cinema.

Casey (Nicholas Hoult) e Juliette (Felicity Jones) sono due giovani americani che si incontrano e si innamorano durante un viaggio in Europa. Quando alla ragazza viene diagnosticata una grave malattia, Casey decide di tornare al suo oscuro passato per pagare le cure mediche che potrebbero salvarla.

Seguendo il consiglio di Geran (Ben Kingsley), un trafficante per il quale lavorava, decide di derubare il temuto gangster Hagen (Anthony Hopkins). La rapina, però, non va come previsto e Casey dovrà riuscire a sfuggire agli uomini di Hagen per salvare se stesso e l’amore della sua vita.

