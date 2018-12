0 CONDIVISI Condividi Tweet

L’attesa è finita: il trailer italiano di Avengers 4, intitolato Avengers: Endgame, è finalmente online. Il cinecomic che dà inizio alla resa dei conti per i Vendicatori mostra al mondo le sue prime immagini e il risultato pare davvero sorprendente.

Il riferimento ad Endgame è una battuta di Doctor Strange in Infinity War. Quando Thanos ha raccolto tutte le Gemme, il Dottore interpretato da Benedict Cumberbatch esclama: “We’re in the end game now”.

Avengers 4 trailer italiano online

Avengers: Endgame è il sequel diretto di Avengers: Infinity War. Questo primo trailer, nonostante la corposa durata (145 secondi), ha incuriosito ancora di più i fan. Possiamo fidarci davvero di ciò che i Marvel Studios ci hanno mostrato? Potrebbe essere una classica tattica anti-spoiler messa in campo per preservare il MCU, come già accaduto in passato. Sono in tanti a ricordare infatti l’immagine promozionale di Hulk a Wakanda.

La prima trama diffusa lo descrive come “il culmine di 22 film interconnessi”. Il quarto capitolo della saga degli Avengers, si legge, “attirerà gli spettatori per mostrare loro il punto di svolta di questo viaggio epico”. La Gemma del Tempo di Doctor Strange, infatti, condurrà i supereroi in una realtà parallela per cercare di ripristinare il multiverso Marvel, ormai a rischio.

Avengers 4 trama e titolo del film

Endgame segnerà per alcuni protagonisti l’ultima apparizione nel franchise e al tempo stesso l’arrivo di nuovi supereroi nel Marvel Cinematic Universe. Il film rappresenta infatti il capitolo che chiude la cosiddetta Fase 3 del MCU. Ulteriori dettagli non sono al momento noti.

Ciò che è certo è che la data d’uscita in Italia è stata già fissata al 24 aprile 2019. Ovvero poco più di un mese dopo l’arrivo di Captain Marvel, previsto per il 6 marzo. Mentre a luglio 2019 sarà il turno di Spider-Man: Far From Home. Ecco il trailer italiano di Endgame, lanciato su YouTube dalla Marvel.