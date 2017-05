12 CONDIVISI Condividi Tweet

Blade Runner 2049 trailer ufficiale online per l’atteso sequel del capolavoro di fantascienza del 1982 firmato Ridley Scott. Diretto stavolta da Denis Villeneuve e prodotto da Scott, il film vede nel cast Ryan Gosling ed Harrison Ford insieme a Robin Wright, Jared Leto, Edward James Olmos, Dave Bautista, Ana de Armas e Lennie James. Ambientato trent’anni dopo l’originale, è stato scritto da Hampton Fancher e Michael Green.

Tutto comincia quando l’ufficiale K (Gosling), un blade runner appartenente alla polizia di Los Angeles, riporta in luce un segreto a lungo sepolto. Ciò che ha trovato ha il potenziale di far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La sua scoperta lo porta a dover scovare Rick Deckard (Ford), un ex cacciatore di taglie scomparso dopo la missione che lo aveva messo di fronte ai quattro replicanti fuggiti dalle colonie extramondo trent’anni prima.

Blade Runner 2049 trailer ufficiale online

Non si conoscono altri particolari sulla vicenda. Dalle prime immagini, appare centrale il personaggio interpretato da Jared Leto, mentre la regia di Villeneuve promette un alto tasso di spettacolarità. D’altronde proprio poche ore prima dell’arrivo del trailer, Bautista ha dichiarato: “Penso che sarà meglio dell’originale, e so che mi attirerò l’odio di molti per quello che sto dicendo”. Blade Runner 2049 uscirà nelle sale italiane il 5 ottobre 2017.