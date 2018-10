0 CONDIVISI Condividi Tweet

Poche ore fa è stato rilasciato il primo trailer di Bodyguard, la nuova serie tv BBC di genere spy thriller. Uno show che mette sul piatto un’avvincente storia sul tema dei segreti di Stato e dei luoghi oscuri del potere. Ora il progetto creato e scritto da Jed Mercurio (anche produttore esecutivo) si mostra nella sua completezza perché è stato acquisito da Netflix, che lo distribuirà sul suo servizio streaming nel resto del mondo.

Bodyguard, trailer della serie tv Netflix

Bodyguard racconta la storia del sergente David Budd (Richard Madden), un veterano di guerra rientrato dall’Afghanistan con disturbo post traumatico da stress. Budd viene assunto come guardia del corpo allo Specialist Protection Officer nel Royalty and Specialist Branch (RasP), reparto della polizia londinese che si occupa della protezione delle personalità più di spicco della scena politica inglese. Il suo primo compito è proteggere il Segretario di Stato Tory, Julia Montague (Keeley Hawes). Dopo aver contribuito a sventare un attacco terroristico, il bodyguard scoprirà che è proprio la politica a promuovere il conflitto che ha combattuto in prima linea.

Bodyguard arriva su Netflix Italia

Andato in onda nel Regno Unito in sei puntate dal 26 agosto al 23 settembre, Bodyguard ha ottenuto una media di share pari al 40%, con il picco di 10.4 milioni di spettatori per l’episodio finale. Un risultato straordinario: negli ultimi dieci anni, nessun’altra serie tv era riuscita a strappare questi ascolti.

Lo straordinario successo ottenuto dal thriller prodotto da ITV Studios ha fatto schizzare il nome di Richard Madden in cima alla lista dei possibili 007. La sua performance avrebbe convinto Barbara Broccoli ad affidargli l’iconico ruolo di James Bond per il post Daniel Craig. Non sono da meno gli altri compagni di cast, come Gina McKee, Sophie Rundle, Vincent Franklin, Pippa Haywood, Stuart Bowman e Paul Ready. Bodyguard arriverà in streaming su Netflix a partire dal 24 ottobre.