20th Century Fox Italia ha lanciato il trailer ufficiale di Bohemian Rhapsody, biopic che racconterà gli anni precedenti alla leggendaria apparizione dei Queen al concerto Live Aid nel luglio del 1985. Rami Malek (Mr. Robot) è protagonista di un’incredibile trasformazione nei panni di Freddie Mercury, lo straordinario frontman della band inglese. Il film racconta l’ascesa del gruppo attraverso le loro iconiche canzoni e lo stile di vita del cantante. Live Aid rappresentò un punto di svolta per la formazione: Mercury venne chiamato ad affrontare la malattia che lo porterà alla morte e a guidare i compagni in una delle più grandi performance mai viste prima su un palco.

Bohemian Rhapsody, il trailer ufficiale del film

Bohemian Rhapsody è stato un film davvero maledetto. Bryan Singer, regista del progetto, è stato licenziato dalla Fox durante le riprese. Allontanato per “mancanza di professionalità” e ripetute assenze dal set, Singer si è giustificato dicendo di essersi assentato per gravi problemi di salute che coinvolgevano lui e la sua famiglia e che la Fox gli aveva negato ogni permesso. Tuttavia, secondo numerose indiscrezioni, durante la lavorazione sarebbero emerse forti tensioni tra il regista, il cast e il resto della crew. Alcuni parlano di un accesissimo diverbio tra Singer e Malek, con i due che sarebbero persino arrivati alle mani. Dexter Fletcher (Eddie the Eagle – Il coraggio della follia) ha chiuso il film al posto di Fincher, ma non apparirà nei crediti.

Bohemian Rhapsody, film al cinema dal 29 novembre

Per prepararsi al ruolo di Freddie Mercury, Malek si è documentato tra libri, interviste e documentari. Poi ha parlato con Brian May e Roger Taylor, interpretati nel film da Gwilym Lee e Ben Hardy (Joseph Mazzello è il batterista John Deacon). Infine ha studiato da un professionista per imparare le mosse e l’accento del cantante e si è fatto applicare una protesi dentale per somigliargli ancora di più. Il resto del cast include Mike Myers, Aidan Gillen, Lucy Boynton e Tom Hollander. Distribuito da 20th Century Fox, Bohemian Rhapsody sarà al cinema dal 29 novembre.