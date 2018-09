0 CONDIVISI Condividi Tweet

Marvel Italy ha diffuso il primo trailer di Captain Marvel, il film sulla supereroina degli Avengers interpretata da Brie Larson. Come si può notare sin dalla sequenza iniziale in un negozio della catena Blockbuster, il cinecomics è ambientato negli anni Novanta, quindi ben prima dell’Iron Man del 2008. Il comic movie racconterà le origini di Carol Danvers e come sia diventata una degli eroi più potenti dell’universo. Tutto comincia quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene, i Kree e gli Skrull: sarà allora che Captain Marvel correrà in soccorso dello S.H.I.E.L.D. per difendere il pianeta.

Captain Marvel, trailer del film Marvel online

Captain Marvel è diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, la coppia di Half Nelson, Sugar e 5 giorni fuori. I due registi hanno scritto anche la sceneggiatura con Meg LeFauve (Inside Out, Il viaggio di Arlo), Nicole Perlman (First Man, Guardiani della Galassia), Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, Sherlock Holmes 3), Liz Flahive e Carly Mensch (GLOW).

Il cast schiera Jude Law (Mar-Vell / Walter Lawson), Samuel L. Jackson (un ringiovanito Nick Fury, con entrambi gli occhi), Ben Mendelsohn (Talos), Clark Gregg (Phil Coulson, anche lui ringiovanito) e Lashana Lynch (Maria Rambeau). Djimon Hounsou e Lee Pace torneranno invece da Guardiani della Galassia nei panni di Korath e Ronan l’Accusatore. Tra gli altri attori che appariranno nel film, ci sono pure Annette Bening, Gemma Chan, Mckenna Grace e Colin Ford.

Captain Marvel, uscita il 6 marzo 2019

Prodotto da Kevin Feige, Captain Marvel è un’avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell’Universo Cinematografico Marvel. Nel comparto tecnico, il direttore della fotografia è Ben Davis (Doctor Strange), i montatori sono Elliot Graham e Debbie Berman. Gli effetti speciali sono stati supervisionati da Dan Sudick (Avengers: Infinity War, Black Panther). Distribuito da Disney, Captain Marvel sarà al cinema dal 6 marzo 2019.