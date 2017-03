1 CONDIVISI Condividi Tweet

Cattivissimo me 3 trailer italiano ufficiale #2 online per il terzo capitolo della saga del cattivissimo Gru, ancora una volta protagonista assieme a Lucy e le adorabili bambine Margo, Edith ed Agnes. Immancabili, ovviamente, i Minions. Diretto dal duo Pierre Coffin e Kyle Balda, co-diretto da Eric Guillon, scritto da Cinco Paul e Ken Daurio, l’animazione stavolta ruota attorno a un dilemma sull’identità di Gru.

Prodotto da Chris Meledandri di Illumination e Janet Healy, con Chris Renaud in veste di produttore esecutivo e distribuito da Universal Pictures, Cattivissimo me 3 uscirà nelle sale da giovedì 24 agosto.

Tra i doppiatori della versione originale, Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker, Miranda Cosgrove, Dana Gaier, Nev Scharrel, Steve Coogan, Jenny Slate e Julie Andrews, mentre nella versione italiana il grande Max Giusti è Gru, con lui anche Arisa e Paolo Ruffini.

Gru è alle prese con un dilemma sulla propria identità, sconvolta dall’arrivo di Balthazar Bratt, un ex bambino prodigio cresciuto diventando ossessionato dal personaggio che ha interpretato negli anni 80. Si dimostrerà essere il nemico più temibile che Gru abbia mai incontrato e soprattutto gli farà scoprire di avere… un gemello segreto!