Si chiama Chesil Beach il nuovo film che porta al cinema un romanzo di Ian McEwan. L’ha diretto il britannico Dominic Cooke, regista teatrale che per la prima volta nella sua carriera si confronta con il cinema.

Nelle sale italiane dal 18 novembre, la pellicola ha già avuto una discreta accoglienza dalla stampa e dal pubblico inglese, ottenendo solo poche recensioni negative della critica su Rotten Tomatoes. Gli incassi al botteghino, tuttavia, non hanno fatto scintille, arrivando a guadagnare poco meno di un milione di sterline.

Il film nel 2017 è stato presentato ai festival di Toronto e Londra. È stata soprattutto la 23enne Saoirse Ronan, reduce dallo strepitoso successo di Lady Bird, la molla per il suo lancio.

Chesil Beach – Il segreto di una notte racconta la storia d’amore tra la ricca violinista Florence (Ronan) e il proletario Edward (Billy Howle) nell’Inghilterra dei primi anni ’60, pochi anni prima della Beatlemania e della rivoluzione dei costumi.

Prigionieri dei tabù di un’epoca e delle convenzioni sociali, Florence e Edward si sposano, nonostante il parere non proprio entusiasta della famiglia di lei. Nel corso della luna di miele a Chesil Beach, di fronte all’avvicinarsi del momento in cui dovranno consumare le loro nozze, uno dei due prenderà una decisione importante che cambierà per sempre la vita di entrambi.

Chesil Beach, il trailer italiano del film

Come anticipato, il film è stato diretto da Cooke e sceneggiato dallo stesso Ian McEwan, già autore del best seller Espiazione. Con le sue atmosfere languide e i suoi colpi di scena, Chesil Beach (distribuito da Cinema) sarà sicuramente in grado di ammaliare il pubblico italiano. Complice il resto del cast, che include pesi massimi del cinema britannico come Emily Watson e Adrian Scarborough.

