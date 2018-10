0 CONDIVISI Condividi Tweet

20th Century Fox ha diffuso in rete il primo trailer italiano di Cimitero vivente, horror con protagonisti Jason Clarke (nei panni del dottor Louis Creed) e John Lithgow (che interpreta il suo vicino Jud Crandall). Non si tratta del primo film tratto dal racconto dell’orrore di Stephen King. Nel 1989 infatti, la regista Mary Lambert aveva già diretto un adattamento diventato celebre per la canzone dei Ramones.

Cimitero vivente, scritto Jeff Buhler (Nightflyers) e David Kajganich (Suspiria, The Terror) e diretto da Kevin Kolsch e Dennis Widmyer (Starry Eyes, la serie tv Scream), può contare su un cast formato (oltre ai già citati protagonisti) da Amy Seimetz, Jeté Laurence, Hugo e Lucas Lavoie. Laurie Rose è il responsabile della fotografia, mentre Lorenzo Di Bonaventura, Mark Vahradian e Steven Schneider sono i produttori impegnati nel progetto.

Cimitero vivente, il trailer italiano

La trama di Cimitero vivente racconta la storia della famiglia Creed. Quando Louis si trasferisce da Boston nelle zone rurali del Maine, i membri della famiglia (la moglie Rachel, i due figli Ellie e Gage) scoprono che vicino alla loro nuova casa c’è un antico cimitero indiano che trasforma in zombi i cadaveri che vi vengono sepolti. Un terribile incidente darà il via a una serie di pericolosi eventi che scatenano una forza imperscrutabile con orribili conseguenze.

Kevin Kolsch e Dennis Widmyer hanno lavorato in maniera davvero efficace per trasformare una tragedia famigliare in qualcosa di ben più funesto e inquietante. Varie scene, hanno anticipato i registi, saranno più fedeli al racconto del Maestro del Brivido rispetto al primo film del 1989. La loro idea è restituire un orrore più realistico e quindi decisamente più spaventoso.

Distribuito da 20th Century Fox, Cimitero vivente uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal prossimo 5 aprile 2019 e prossimamente in quelle italiane.