Cinquanta sfumature di rosso teaser online per il terzo e ultimo capitolo della saga erotica che metterà la parola fine alla sensuale e tormentata love story tra Christian Grey (Jamie Dornan) e Anastasia Steele (Dakota Johnson). Dopo il finale del secondo film, il rapporto tra i due innamorati prenderà una piega imprevedibile, nonostante la coppia si accorga di amarsi profondamente e di essere più forte degli ostacoli che la vita ha messo sulla loro strada.

Iniziata con un accordo sui generis, la loro relazione si è trasformata con la nascita di un amore di cui Christian non riesce più a privarsi. Pian piano hanno trovato un equilibrio e capiscono di non poter fare a meno l’uno dell’altra. Decidono così di sposarsi e partono per una luna di miele di lusso, tra le meraviglie della Costa Azzurra e la bellezza romantica di Parigi.

Cinquanta sfumature di rosso, ecco il primo teaser

Tutto sembra procedere per il meglio se non fosse che Jake Hyde (Eric Johnson), il direttore di redazione che aveva molestato Ana ed era stato licenziato, ora sia a caccia di vendetta. Allo stesso tempo Elena Lincoln (Kim Basinger) non si rassegna a farsi scappare il suo giovane miliardario. Quando Anastasia scopre di essere incinta, Christian accoglie turbato la notizia e farà riemergere oscuri fantasmi del suo passato. Diretto ancora da James Foley, il film arriverà nelle sale il prossimo San Valentino.