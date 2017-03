0 CONDIVISI Condividi Tweet

Codice Unlocked trailer italiano ufficiale online per il nuovo action thriller diretto da Michael Apted. Dal produttore di Salt, questo avvincente film di spionaggio, suspence e tradimenti vede la city di Londra al centro dell’azione e la svedese Noomi Rapace come assoluta protagonista nei panni di Alice, un’agente della CIA alle prese con una cospirazione che minaccia l’Europa intera. Al suo fianco, nomi del calibro di Orlando Bloom, Michael Douglas, Toni Collette e John Malkovich.

Codice Unlocked trailer italiano online

Sceneggiato da Peter O’Brien, il film vede nel cast anche Lee Nicholas Harris, Brian Caspe, Jessica Boone, Stewart Moore, Michael Epp, Akshay Kumar, Paul Blackwell, Makram Khoury e Philip Brodie. La regia di Apted (Amazing Grace, Via dall’incubo, Enigma, Il mondo non basta) garantisce adrenalina a fiumi.

Distribuito da Notorious Pictures, Codice Unlocked arriverà al cinema il prossimo 4 maggio.

Alice Racine è un’agente della CIA esperta in interrogatori. Dopo aver ottenuto informazioni da un membro di una cellula terroristica su un imminente attacco a Londra, riferisce le sue notizie a uno dei suoi responsabili. Da lì a poco capisce che è stata ingannata e che ha fornito informazioni importanti ad una talpa che ha agevolato i piani dei terroristi. Alice inizia una corsa contro il tempo per fermare un imminente attacco biologico che minaccia Londra.