Il polacco Paweł Pawlikowski torna al cinema con il suo nuovo attesissimo film, Cold War. Il regista Premio Oscar per Ida ha conquistato la Palma per la migliore regia a Cannes con questa love story ambientata nella Polonia della guerra fredda.

Il trailer italiano del film, che come al solito trovate alla fine di questo articolo, suggerisce l’atmosfera che ritroverete in sala. Parliamo di un magnifico bianco e nero, di musiche suadenti (a quelle di Marcin Masecki si alternano i Mazowsze, ensemble folk fondato nel 1949 dal compositore polacco Tadeusz Sygietynski e sua moglie Mira Ziminska), una struggente storia d’amore impossibile e il formato 4:3 che comprime nello schermo i due protagonisti, Joanna Kulig e Tomasz Kot.

Cold War trailer italiano online

Gli innamorati Zula e Wiktor provengono da ambienti diversi e hanno caratteri opposti. Lei è giovane e bella. Ma soprattutto arriva dalla periferia e viene scelta per far parte di una compagnia di danze e canti popolari. Lui invece è il direttore del coro. È un musicista di talento e fa parte dell’intellighenzia cittadina.

Quando, in occasione di un’esibizione nella Berlino Ovest del 1952, cerca di sconfinare, lei non ha il coraggio di seguirlo. Dall’Europa dell’Est a Parigi passando per l’allora Jugoslavia, le loro strade si separano più volte per ragioni politiche, personali e sociali. Nell’arco di quindici anni, la loro relazione attraverserà storia e musica di un paese che sta cambiando in profondità.

Cold War film al cinema dal 20 dicembre

Cold War è stato inondato da elogi alla sua anteprima cannense. Su Rotten Tomatoes ha ottenuto il 90% di recensioni positive e la Polonia l’ha scelto per rappresentare il Paese nella corsa all’Oscar per il miglior film straniero. La speranza è di bissare il successo ottenuto da Ida.

Distribuito al cinema da Lucky Red, il film arriva nelle nostre sale dal 20 dicembre. Se volete saperne di più, leggete il nostro approfondimento.