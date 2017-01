0 CONDIVISI Condividi Tweet

Colossal trailer ufficiale online per uno dei film più strambi, deliziosi e divertenti del 2017. Diretto dallo specialista spagnolo Nacho Vigalondo (Open Windows, Extraterrestre, Timecrimes), questo bizzarro monster movie vede Anne Hathaway nei panni di Gloria, una donna che ha perso in un sol colpo il lavoro e il fidanzato. Decide così di lasciarsi tutto alle spalle e trasferirsi da New York al paese di provincia dov’è nata.

Nonostante il lavoro in un bar e l’incontro con il suo vecchio amico Oscar (Jason Sudeikis), la delusione per quanto le è accaduto la conduce sull’orlo di una crisi di nervi. Ma un giorno, mentre è dietro al bancone, scopre di essere collegata mentalmente con una lucertola gigante che nel frattempo sta devastando, a migliaia di chilometri di distanza, la città di Seul, in Corea del Sud.

Colossal trailer ufficiale online

Presentato in anteprima a Toronto, poi al Fantastic Fest di Austin, a Sitges e in questi giorni al Sundance, il film è la personale variazione griffata Vigalondo al genere Kaiju. Nel cast del film spiccano anche i nomi di Dan Stevens e Tim Blake Nelson. Nelle sale americane dal prossimo 7 aprile, Colossal è ancora privo di una distribuzione italiana: ci auguriamo non per molto.