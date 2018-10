0 CONDIVISI Condividi Tweet

È online il trailer italiano di Conta su di me, il nuovo film del regista tedesco Marc Rothemund (La rosa bianca – Sophie Scholl).

Dopo il grande successo del romanzo di Lars Amend e Daniel Meyer da cui è tratto, il film ha ottenuto incassi stellari al box-office teutonico. Come si può vedere nel trailer alla fine dell’articolo, questa commedia drammatica si preannuncia brillante, commovente e ricca di piacevoli sorprese.

Conta su di me è un toccante racconto sulla gioia e la speranza per il futuro e sulla nascita di un’intensa amicizia.

La “strana coppia” di protagonisti, che promette di far ridere ed emozionare anche il pubblico italiano, è formata da Lenny e David. Il primo è un figlio di papà che spreca i suoi soldi tra belle ragazze, club e feste. Il secondo è un 15enne che convive dalla nascita con una malformazione cardiaca e nessuno sa se vivrà fino ai 16 anni.

Quando David ha una crisi respiratoria nella casa popolare in cui vive, sua madre lo porta d’urgenza in ospedale. Lì il papà di Lenny, famoso cardiologo, fa in modo che suo figlio si prenda cura di David. Inizialmente diffidenti, i due faranno nascere un’amicizia vera, intensa e senza freni.

Conta su di me trailer italiano online

Il cast di Conta su di me comprende Elyas M’Barek e Philip Noah Schwarz come interpreti principali. Con loro ci sono anche Nadine Wrietz, Uwe Preuss, Lisa Bitter e Jürgen Tonkel.

Il film, già venduto in tantissimi Paesi in tutto il mondo, uscirà nelle sale italiane il prossimo 8 novembre distribuito da M2 Pictures.

Conta su di me è stato inoltre presentato nel concorso ufficiale del Giffoni Film Festival 2018, dove ha vinto il premio della sezione Generator +13.

Riuscirà questo film ad eguagliare il successo planetario del suo modello Quasi amici?