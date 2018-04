0 CONDIVISI Condividi Tweet

01Distribution ha lanciato il trailer ufficiale di Dogman, il nuovo film di Matteo Garrone. A tre anni da Il racconto dei racconti, il regista romano torna con un “western urbano e contemporaneo”, liberamente ispirato al caso del canaro della Magliana, uno dei fatti di cronaca più efferati della storia italiana. Ambientato in un sobborgo di periferia sospeso tra metropoli e natura selvaggia, il film racconta la storia di Marcello (Marcello Fonte), un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura per cani e l’amore per la figlia Sofia.

Dogman di Matteo Garrone: il trailer ufficiale

Marcello ha un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile che terrorizza l’intero quartiere. Dopo l’ennesima sopraffazione, deciso a riaffermare la propria dignità, il “canaro” immaginerà una vendetta dall’esito inaspettato.

L’ispirazione per Garrone è stato il caso di Pietro De Negri: nel 1988, “er canaro della Magliana” ingabbiò, torturò e uccise l’amico ed ex pugile Giancarlo Ricci. De Negri è stato scarcerato nel 2005 per buona condotta dopo 16 anni di carcere.

Dogman: trailer online, uscita il 17 maggio

“Potrebbe sembrare un revenge movie – ha spiegato Garrone – ma penso che Dogman sia anche un film sul disperato bisogno di dignità in un mondo dove prevale la legge del più forte e la violenza sembra essere l’unica via d’uscita. In uno stato di natura dove contano solo l’onore e il denaro, le uniche vie d’uscita e di riscatto sono la droga e la violenza: l’uomo è un animale cattivo per natura o sono le circostanze a renderlo tale?”.

Il film vede nel cast Edoardo Pesce, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli, Alida Calabria e Gianluca Gobbi. La sceneggiatura è stata scritta da Garrone con Ugo Chiti e Massimo Gaudioso. La fotografia è di Nicolai Brüel, il montaggio di Marco Spoletini, le scenografie di Dimitri Capuani. Selezionato in Concorso a Cannes 2018, Dogman sarà al cinema dal 17 maggio, distribuito da 01Distribution.