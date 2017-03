0 CONDIVISI Condividi Tweet

Una doppia verità trailer italiano ufficiale online per l’avvincente legal thriller diretto da Courtney Hunt. Protagonista è Keanu Reeves nei panni di un avvocato che vuole scagionare un adolescente che, esasperato dal vedere la madre picchiata dal padre, decide di farla finita. Tra gli interpreti principali spiccano Renee Zellweger, nei panni della madre, il giovane Gabriel Basso, l’adolescente accusato di omicidio, Jim Belushi (il violento padre) e Gugu Mbatha-Raw.

Una doppia verità trailer italiano online

Distribuito da Videa, Una doppia verità sarà in sala dal prossimo 12 aprile.

Mike Lassiter (Gabriel Basso), ragazzo adolescente, uccide il padre violento (James Belushi). Un caso facile, un colpevole già scritto per tutti, ma non per l’ostinato avvocato difensore Richard Ramsey (Keanu Reeves), che ha promesso alla madre (Renée Zellweger) di scagionare suo figlio. In seguito a questo omicidio il giovane Mike decide di trincerarsi in un silenzio ostinato, non rispondendo ad alcuna domanda, dopo aver detto in prima battuta “andava fatto tanto tempo fa”.

Un’apparente ammissione di colpa che non convince però Ramsey, intenzionato a portare alla luce la verità a qualunque costo. In un gioco di depistaggi e colpi di scena, si muovono testimoni non affidabili e personaggi ambigui, accompagnando lo spettatore in un labirinto di menzogne per un processo che si trasforma, passo dopo passo, in un’adrenalinica corsa contro il tempo. Ma se tutti mentono, qual è la verità?